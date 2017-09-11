В Україні з'явилися перші криптомати для біткойнів

Юлія Горичова

В Україні встановили перші криптомати – спеціальні термінали для продажу криптовалюти, в цьому випадку – біткойни. Наразі їх вісім: шість в Києві і два в Харкові. Криптомати приймають реальну валюту (гривні) і одразу переводять її у валюту віртуальну. Скористатися пристроями можуть ті, у кого вже є віртуальний гаманець в системі.

Тимур Михайлівський – один зі «старих» майнерів. Вперше він купив біткойни три роки тому, коли про криптовалюту ще мало хто знав.

«Коли я купував, біткойн коштував, здається, 80 доларів, – згадує він. – Я купував для того, щоб пограти на біржах, розплатитися за хостинг, за якісь послуги, різні були варіанти».

Придбати біткойни можна було і раніше – через звичайний термінал, за допомогою якого зазвичай поповнюють рахунок на телефоні або платять за комунальні послуги. Там серед іншого є розділ: «купити криптовалюту».

«В Україні можна купити біткойни в 10 тисячах терміналів по всій країні. Це інфраструктурний проект, і він покликаний дати людині спробувати віртуальні валюти, переконати, що це так само просто, як поповнити мобільний телефон», – говорить Святослав Под'ячев, експерт в сфері криптовалюти.

Українські економісти вважають криптовалюту грошима майбутнього. Але визнають: віртуальна і ніким не контрольована валюта ненадійна.

«Криптовалюта не є в прямому розумінні засобом платежу, це механізм пам'яті. Але це фінансовий актив, хоч і віртуальний, і такий, який не підлягає під жодне визначення, яке є. Тобто, якщо ви в суд сьогодні принесете заяву і скажете: я заплатив біткойни, а мені за це не надали товар, то суд не буде знати, як з цим працювати, тому що незрозуміло, як це класифікувати, – пояснює Тимофій Милованов, заступник голови наглядової ради Національного банку України. – Ось ця проблема повинна бути вирішена, і на законодавчому рівні багато держав намагаються розбиратися з криптовалютою і експериментувати».

Щоб навчитися регулювати обіг криптовалюти, Нацбанк України, уряд і депутати нещодавно створили робочу групу. Однак IT-фахівці впевнені: взяти під контроль віртуальну валюту неможливо.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»