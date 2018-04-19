Росія проти інтернету: хто кого? (Огляд соцмереж)

У Росії виникли проблеми з доступом до сотень сайтів та інтернет-сервісів після спроб «Роскомнагляду» заблокувати месенджер Telegram. Однак, сам Telegram продовжує працювати.

«Роскомнадзор» вніс до реєстру заборонених сайтів мільйони IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів – Amazon і Google. На деяких час припинили роботу найрізноманітніші сервіси – від інтернет-магазинів та платіжних систем до сайтів шкіл чи служб доставки. Саме блокування «Роскомнагляд» мотивував боротьбою з тероризмом та порушенням законодавства Російської Федерації.​

«Протягом останніх двох днів Росія заблокувала понад 15 мільйонів IP-адрес у своїх спробах заборонити Telegram на своїй території. Незважаючи на це, Telegram залишався доступним для більшості жителів Росії. Ми будемо продовжувати захищати приватність та свободу слова наших співгромадян» – написав засновник Telegram Павло Дуров в Instagram.

Сам телеграм продовжує працювати в більшості користувачів. Але при цьому перебої в роботі з'явились у десятка інших інтернет-ресурсів: Viber, сервіси Microsoft, Spotify, «Одноклассники», PlayStation Network, Slack та багато інших. Почались перебої і в роботі терміналів для безготівкової оплати банківськими картками за товари та послуги.

Багато користувачів також нарікають на проблемний доступ до онлайн-ігор.

«Для росіян вислів «Тебе що, в гуглі забанили?» скоро перестане бути смішним»

Соцмережі вибухнули жартами про невдалу роботу «Роскомнагляду» у блокуванні Telegram.

Російський карикатурист Сергій Йолкін виклав цю карикатуру у заблокованому Telegram

Ось цей користувач згадує про проблеми реального, а не віртуального світу. А саме – про трагедію у Кемерово, де людей не змогли врятувати із палаючого приміщення через порушення правил пожежної безпеки і заблоковані двері виходу.

Відбулися збої в роботі багатьох сервісів.

На захист Telegram став Едвард Сноуден – відомий криптоанархіст, який багато років виступає за безпеку приватного життя в мережі. Він підтримав Дурова в його протистоянні з російським урядом.

У своєму твіті Сноуден зазначив, що «критикував модель безпеки Telegram у минулому, але реакція Дурова на тоталітарну вимогу російського уряду на лазівковий доступ до приватних комунікацій – відмова та опір – є єдиною моральною відповіддю і показує реальне лідерство».

Заблокував сам себе

Найцікавіше, що захопившись блокуванням IP-адрес, «Роскомнагляд»​ втратив доступ до власного сайту. Ймовірно, через атаки.

Порушення у роботі сайту «Роскомнагляду» були по всій Росії.

Ремонт доріг і лікарень? Не на часі

Багато користувачів соцмереж нарікають на роботу «Роскомнагляду» у блокуванні Telegram у той час, як у Росії є багато інших проблем.

І тут одразу посилання на мотиви блокування:

Це вічне змагання?

Чи вдасться «Роскомнагляду» заблокувати доступ для користувачів одного із найбільш захищених месенджерів? Питання залишається відкритим.

Сам Павло Дуров заявив, що виділить мільйон доларів на пошук інструментів для протистояння блокуванню.

Хто наступний?

«Роскомнагляд»​ вже зробив заяву щодо подальших планів. Його керівник Олександр Жаров повідомив, що до кінця 2018 року завершать ще і перевірку Facebook. Якщо й ця соціальна мережа відмовиться «підкоритись»​, то, ймовірно, її теж заблокують.

Близько 60 російських компаній звернулися за юридичною допомогою до правозахисної групи «Агора» через масове блокування «Роскомнаглядом» IP-адрес. Зараз власники сервісів, які постраждали, оцінюють завдані їм збитки і можливість звернутися до суду.