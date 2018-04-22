У Росії пройшла акція на підтримку Telegram

В Росії 22 квітня о 19:00 (однаковий час з Україною) користувачі Telegram провели акцію проти блокування месенджера «Роскомнаглядом».

Telegram о сьомій годині вечора запускати із вікон паперові літачки. Ця пропозиція була поширена через офіційний сервісний акаунт месенджера. У повідомленні мова йшла про те, що акція проводиться у сьомий день блокування Telegram в Росії.

Раніше біля будівлі ФСБ Росії паперові літачки запускали учасниця арт-гурту Pussy Riot Марія Альохіна і активіст Дмитро Ентео. Суд в Москві призначив їм за це по 100 годин громадських робіт.

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13 квітня Таганський районний суд Москви постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

Один із адвокатів месенджера Павло Чиков заявив, що представники Telegram просять суд скасувати рішення про блокування.

Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.

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