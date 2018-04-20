Telegram в Росії обходить блокування і продовжує працювати

«Роскомнагляд» продовжує спроби заблокувати в Росії месенджер Telegram і VPN-сервіси, що надають до нього доступ. Після тижня блокування месенджер працює завдяки механізмам, що дозволяють обходити блокування.

20 квітня стало відомо, що Роскомнагляд заблокував доступ до 18 VPN і проксі-серверів.

На сервісі Google Maps в профілях «Роскомнагляду» в різних регіонах користувачі залишили безліч негативних відгуків, що вплинуло на падіння рейтингу цього відомства.

Користувачі Google Maps перейменували в «Роскомнагляд» в «Роскомпозор» і змінили профіль відомства з «державної установи» на «психоневрологічний диспансер».

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13 квітня Таганський районний суд Москви постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

Один із адвокатів месенджера Павло Чиков заявив, що представники Telegram просять суд скасувати рішення про блокування.

Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.