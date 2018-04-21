Боротьба з Telegram демонструє неспроможність влади – експерт

Заблокувати російський месенджер Telegram, який відмовився надати доступ російським спецслужбам до приватного листування користувачів, виявилося набагато складніше, ніж очікувала влада. Російський державний регулятор «Держкомнагляд» заблокував IP адреси в Telegram, який має 15 мільйонів користувачів у Росії, а потім ще 2,5 мільйона адрес, які працювали через американських інтернет-гігантів –​ Google та Amazon, бо так частині користувачів вдавалося обходити заборону. Таким чином виявилися заблоковані користувачі програмами Google Cloud, тобто віртуальними сховищами даних та користувачі подібної служби компанії Amazon, в той час, як за свідченнями численних користувачів, самTelegram продовжував працювати.

Рішення блокувати Telegram було ухвалено через те, що російській владі впродовж багатомісячного протистояння не вдалося переконати засновників Telegram, Павла Дурова і його брата, передати російським спецслужбам коди доступу до системи, що дало б можливість представникамспецслужб читати приватне листування громадян.

Керівництво Telegram відмовляється виконувати цю вимогу, посилаючись на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Крім того, в компанії заявляють, що це технічно неможливо.

Із гармат по горобцях

Коли ж «Роскомнагляд» почав блокувати Telegram, то разом з ним заблокував і інші інтернет-ресурси, серед них службу доставки, школу англійської мови, інтернет-месенджер Вайбер, якийсь час не працював сайт і самого «Роскомнагляду». І за якоюсь іронією долі, чи через технічний недогляд, у Росії знову стали доступні порнографічні сайти, онлайн-казино, а також енциклопедія екстремізму.

Як повідомляє петербурзьке видання «Фонтанка», користувачам також стали доступні сайти найбільш радикально налаштованих проти діючої влади опозиціонерів, проукраїнські та проамериканські сайти, інтернет-збірники ультраправих ідей і найбільший торрент-трекер Рутрекер.

Як це сталося, Радіо Свобода пояснив інтернет оглядач Радіо Ехо Москви Олександр Плющев.

«Роскомнагляд» не знає, які саме адреси із тих, що є у Amazon, Google та інших, використовує Telegram, тому вони гатять по всьому без розбору

«Telegram, для того щоб користувачі змогли вільно мати доступ до його сервісу без всяких засобів обходу блокувань, використовує потужності різних інших компаній, таких як Google, Amazon та інші. Вони, власне, на цьому заробляють гроші, в тому числі, надаючи свої ІР-адреси. «Роскомнагляд» не знає, які саме адреси із тих, що є у Amazon, Google та інших, використовує Telegram, тому вони гатять по всьому без розбору. Я б порівняв це з тим, що людина пішла на полювання, але не з гвинтівкою, як це зазвичай буває, а, скажімо, з ракетним комплексом «Бук», і він би вгатив цим комплексом «Бук» по всьому, що рухається, намагаючись вбити зайця. Ось приблизно так зараз діє «Роскомнагляд», – сказав експерт.

Олександр Плющев і журналіст Олег Кашин звернулися до суду з позовом проти «Роскомнагляду» та ФСБ.

«Ми з Олегом Кашиним подавали позови як приватні особи, як журналісти, робота яких опиняється під загрозою через заходи, які вживають «Роскомнагляд»і ФСБ. Ми подавали позови і на дії «Роскомнагляду», і на дії ФСБ. Ми оскаржували наказ ФСБ, тому що він порушує право на приватне життя, а в нашому випадку і на професійну діяльність», – зазначив Плющев.

Чому обрали Telegram?

Історія з блокуванням Telegram тягнеться вже не перший місяць. У 2017 році ФСБ зажадала від Telegram надати ключі шифрування, мотивуючи це тим, що месенджером користуються терористи. Видавець щоденного онлайн видання «Приватний кореспондент» Іван Засурський каже, що якщо це так, то претензії мають бути до всіх месенджерів, а це не так.

«Я думав, що спецслужби – це такі хлопці, які повинні самі якось вміти справлятися, тобто ламати коди шифрування»

«У Росії ніхто таких речей не дивується, і наскільки я розумію, люди досить саркастично до цього ставляться, з гумором. Ось знаменита фраза Павла Дурова: «Є пропозиція – заборонити слова, тому що, можливо, ними користуються терористи». Всі вже, кому це цікаво, ставляться з іронією до цього, але це не скасовує того, що терористи можуть користуватися, так само як вони можуть користуватися Whatsapp або чимось ще. Це питання, насправді, непросте, але, взагалі, я думав, що спецслужби – це такі хлопці, які повинні самі якось вміти справлятися, тобто ламати коди шифрування», – вважає експерт.

Сертифікат конфіденційної якості

«Telegram отримав від режиму найголовніший сертифікат якості: істерика влади навколо месенджера підтверджує, що все листування і переговори з цього каналу повністю конфіденційні», – написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук політик Геннадій Гудков.

Переможець в цій битві поки невідомий, але на вершинах російської влади цілком можна чекати якихось змін, вважає видавець Іван Засурський.

Я так зрозумів, що «Роскомнагляд» досяг межі своїх можливостей з точки зору заборони, у них вже якісь там десятки мільйонів пішли, їхня система перестала працювати

«Я так зрозумів, що «Роскомнагляд» досяг межі своїх можливостей з точки зору заборони, у них вже якісь там десятки мільйонів пішли, їхня система перестала працювати, а якісь сайти, які були заборонені, починають, судячи з повідомлень з соцмереж, бути доступними. Тобто технічні інструменти, якими володіє «Роскомнагляд», виявилися неадекватними викликам, і цілком можливо, що найближчим часом Telegram продовжить працювати»

Для російської влади це може бути ще одним ударом по репутації, і йтиметься вже не про моральне, а про технологічне і кадрове банкрутство.

«Якщо виявиться, що Telegram працює, а російська держава намагається його закрити, то російська влада буде виставлена на посміховисько. Бо який сенс починати війну, яку ти не можеш виграти? І це буде означати серйозні перестановки. Може бути, навіть якась зміна в галузі регулювання, тому що, якщо не можеш це регулювати, навіщо тоді взагалі таку політику проводити, щоб всі над тобою сміялися?» – підкреслює Іван Засурський.

Історія з блокуванням месенджера Telegram свого роду пробна куля. Не секрет, що російська влада мріє поставити російських інтернет під тотальний контроль. Наскільки готове суспільство віддати державі ключі від свободи в інтернеті?