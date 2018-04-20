Росія ставить під контроль інтернет за китайсьим зразком – Петров

Чутки про блокування Facebook можуть бути інформаційним вкиданням, припускає ІТ-підприємець Сергій Уткін. Він також сумнівається в тому, що Роскомнагляд дійсно заблокував месенджер Павла Дурова Telegram з огляду на те, що в нього інвестували російські олігархи. А керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України Валентин Петров вважає, що блокування Telegram – лише прикриття для російської влади, щоб перебудувати свій телекомунікаційний простір та зробити його більш закритим.

Погрозами заблокувати Facebook Росія просто намагається реагувати на санкції, які запровадила проти неї Америка, переконаний незалежний медіа експерт Сергій Рачинський.

Росія для Facebook практично непомітний ринок

«Росії терміново потрібний якийсь резонансний скандал з урахуванням інтересів якоїсь американської потужної компанії. От вони знайшли Facebook для того, щоб отак якимось чином реагувати на ті санкції, які йдуть. Вони ніби залякують блокуванням Facebook. Хоча Росія для Facebook, в принципі, практично непомітний ринок», – зазначає він.

Однак Рачинський не виключає, що, з огляду на критику соцмережі Цукерберга в США, Facebook може піти на перенесення приватних даних росіян на російські сервери.

Президент міжнародного хай-тек холдингу KM Core Євген Уткін не поспішає сприймати інформацію про можливе блокування Facebook всерйоз.

На фоні того, що відбувається з Facebook, я б до цієї новини ставився дуже обережно

«Ми живемо в епоху інформаційних вкидань, фейків, і зрозуміло, що на тлі того, що сьогодні відбувається з Facebook на його батьківщині, в Сполучених Штатах, де обговорюються питання доступу до приватної інформації, цього нашумілого інтерв’ю Цукерберга в Конгресі – я б до цієї новини ставився дуже обережно. Цілком імовірно, це просто такий інформаційний вкид на фоні цього», – припускає Уткін в ефірі «Ранкової Свободи».

Навіть якщо соцмережу дійсно заборонять, підприємець зазначає, що заборони соцмереж завжди можна обійти. Крім того, він не впевнений і в тому, чи дійсно Роскомнагляд заблокував месенджер Telegram.

«Telegram нещодавно проводив дві фандрейзингові акції на 2,3 мільярди доларів. Найбільші інвестори були перш за все російські мілярдери, такі, наприклад, як (Роман – ред.) Абрамович, який інвестував 300 мільйонів. Тому говорити про те, що він заблокований – я до цього також ставлюсь як до якоїсь вкинутої інформації, яка, можливо, спекулятивно якимось чином підігріває інтерес до Telegram».

Голова правління Інтернет асоціації України Олександр Федієнко також скептично ставиться до самої можливості заблокувати якийсь інтернет-ресурс.

Враховуючи, що їхня система блокування взагалі не працює, вони скоро заблокують самі себе

«З урахуванням розвитку технологій доступу до мережі інтернет, взагалі будь-яке блокування – це повна дурня. Росія зараз нам демонструє ті штампи, по яких вони здуру почали блокувати Telegram, але, враховуючи, що їхня система блокування взагалі не працює, вони скоро заблокують самі себе», – прогнозує експерт.

Крім того, він припускає, що інформація про блокування месенджера Павла Дурова може бути спрямованою акцією на користь самого Telegram.

Я не впевнений, що Telegram ніхто не контролює

«Формується парадигма, що цей месенджер більш безпечний, якщо його блокує Росія. Я впевнений, що скоро буде або реліз від пана Дурова, який покаже, що «ми ще безпечніші», але на той час там буде вже велика кількість користувачів, яких, можливо, хтось буде контролювати. Я не впевнений, що Telegram ніхто не контролює. Всі соціальні мережі, месенджери контролюють ті або інші агенти впливу тих або інших країн світу. Інакше вони б не існували», – переконаний Федієнко.

Подібні настрої він спостерігає і в своєму оточенні.

Знаю ще з десяток месенджерів, які також безпечні

«Мені вже всі друзі зателефонували, кажуть: ми тепер спілкуємось тільки в Telegram. Я кажу: чого? А тому що він безпечніший, бачиш, от росіяни його блокують. Я кажу: знаю ще з десяток месенджерів, які також безпечні», – ділиться фахівець.

Сам по собі Telegram не становить небезпеки для російської влади, вважає керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України Валентин Петров. Він висловлює припущення, що за цим блокуванням стоять більш масштабні наміри.

«Під егідою боротьби з Telegram Росія фактично зараз перебудовує власний телекомунікаційний простір, перебудовує побудову національних мереж, такий собі в них китайський варіант виходить», – порівнює співробітник РНБО.

Росія готується до якихось значущих подій

Те, що для разом із месенджером росіяни заблокували IP-адреси компаній Google та Amazon, на думку експерта – не випадковість, а ознака підготовки до ізоляції онлайн-простору Росії від зовнішнього світу.

«Це було прикриття, щоб відключити хмарні сервіси, побудувати російський сегмент мережі інтернет, якийсь варіант захисту від Заходу. Це означає, що Росія готується до якихось значущих подій, або потрясінь у внутрішньополітичному житті, або до ескалації міжнародної ситуації», – міркує Валентин Петров.

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