«Роскомнагляд» повідомляє, що вніс до реєстру забороненої інформації низку IP-адрес Google, які використовуються месенджером Telegram для здійснення діяльності в Росії.

«Google на сьогоднішній день не задовольнив вимоги «Роскомнагляду» і в порушення ухвали суду продовжує дозволяти компанії Telegram Messenger Limited Liability Partnership використовувати свої IP-адреси для здійснення діяльності на території Росії. У зв'язку з цим «Роскомнагляд» вніс до реєстру забороненої інформації низку IP-адрес Google, які використовуються Telegram для здійснення діяльності в Російській Федерації», – йдеться у повідомленні «Роскомнагляду» у Facebook.

22 квітня користувачі поскаржилися на проблеми з доступом до сайту Google в Росії, пише російське видання РБК. І додає, що збій підтверджують і дані моніторингових сайтів.

Російська газета «Ведомости» повідомила​, що Google перевіряє повідомлення російських користувачів про збої в роботі деяких сервісів.

«Ми знаємо про повідомлення, що деякі користувачі в Росії не мають доступу до деяких сервісів Google. Ми розбираємося в цих повідомленнях», – заявив виданню представник прес-служби Google.

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13 квітня Таганський районний суд Москви постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

Один із адвокатів месенджера Павло Чиков заявив, що представники Telegram просять суд скасувати рішення про блокування.

Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.

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