Нові неприємності Facebook: чи мали Netflix та Spotify доступ до приватних повідомлень користувачів?

Протягом 2018 року соціальна мережа Facebook перебувала в центрі кількох гучних скандалів. Нові кризи платформа переживає чи не щотижня. Цього разу з’явилося розслідування про те, що компанія надала доступ до приватних повідомлень своїх користувачів таким компаніям, як Netflix, Spotify та іншим. У Facebook зловживання даними користувачів заперечують. Але питання безпеки даних все ж має непокоїти, переконані експерти.

Що сталося?

Нове розслідування американського видання The New York Times дійшло висновків, що соціальна мережа Facebook надала доступ до особистої інформації користувачів таким великим компаніям як Netflix, Spotify, Royal Bank of Canada, Apple, Microsoft.

Перші дві, за словами журналістів, навіть могти читати, писати та видаляти приватні повідомлення людей у Facebook.

Як стверджують дослідники, саме видання The New York Times також було однією з компаній, яким надавали певні дані користувачів Facebook.

Що кажуть компанії?

Як повідомляє The Guardian, компанії, які за словами журналістів отримали розширений доступ до особистих даних користувачів, самі були здивовані новиною про такі повноваження.

Apple, наприклад, повідомив виданню, що не знав про особливий доступ своїх девайсів. У Spotify також сказали, що не знали про це. Netflix у своєму дописі у Twitter пояснили, що ніколи не запитували про такий доступ до приватних повідомлень та ніколи не читали їх, мовиться у статті.

«Facebook, здається, надав компаніям набагато більше доступу, ніж їм було потрібно для створення функцій, орієнтованих на користувачів, і покладався на довіру, що ті не зловживатимуть таким доступом. Наприклад, Spotify, Netflix та Royal Bank of Canada отримали доступ до читання, написання та видалення приватних повідомлень користувачів... Цей доступ був наданий, щоб дозволити компаніям створювати власні унікальні реалізації функції приватних повідомлень, що дозволяє користувачам, наприклад, надсилати повідомлення Facebook, з посиланням на пісню», – йдеться в статті видання The Guardian.

Що каже Facebook?

Сам Facebook 18 грудня заявив, що не надавав компаніям доступу до персональних даних користувачів без їхнього дозволу і не має доказів зловживання будь-якими даними з боку компаній.

Соціальна мережа надала певним партнерам спеціальний доступ для забезпечення можливості обміну повідомленнями, тобто коли повідомлення з Spotify чи Netflix надходять друзям на Facebook через їхні застосунки.

«Тому Spotify потребував дозволу «писати» приватні повідомлення, щоб користувачі могли поділитися піснями через Facebook Messenger, а Netflix потребував такого ж доступу, щоб глядачі відеострімів могли поділитися посиланнями на фільми один з одним. Та ж сама загальна ідея стосується інтеграції з Dropbox та програмою Royal Bank of Canada, яка включає функції обміну повідомленнями у Facebook», – мовиться у статті Business Insider.

Віце-президент Facebook з питань співробітництва Іме Арчібонг також пояснив, що це не означало, що компанія активно постачає третім особам особисті повідомлення користувачів, і, ба більше, люди завжди мали надавати дозвіл компаніям для активації всіх відповідних функцій. Він також пояснив, що ці особливості так чи інакше були експериментальними і наразі не є доступними.

також пояснив, що це не означало, що компанія активно постачає третім особам особисті повідомлення користувачів, і, ба більше, люди завжди мали надавати дозвіл компаніям для активації всіх відповідних функцій. Він також пояснив, що ці особливості так чи інакше були експериментальними і наразі не є доступними. Щоправда, публікація Арчібонга не згадує про компанії Amazon і містить непряме посилання на Apple – а це дві компанії, про які згадує розслідування New York Times, але не згадує Facebook, зауважує автор статті.

Незалежно від того, наскільки чітко Facebook може сформулювати умови використання платформою, користувачі починають потрохи усвідомлювати той факт, що все ж із усім цим обміном особистими даними щось не так, мовиться у статті TechCrunch.

«Факт залишається фактом, що навіть якщо користувачі і натискають на кнопку згоди на подібні функції, проблемою залишається те, що вони не розуміють наслідків для конфіденційності», – мовиться у статті.

Загалом через низку скандалів акції Facebook впали більш ніж на 25 відсотків цього року, і на на 40 відсотків із липня, повідомляє CNBC.