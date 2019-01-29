Демократія і я. Міфи маленького виборця

​Це нічого не вирішить; Політика не має стосунку до мене; Голос все одно вкрадуть; та всі політики однакові. Програма «М плюс» зібрала найпоширеніші міфи про вибори, і спростувала їх.

«Чому я не хочу йти? Бо це нічого не вирішить»

Насправді, якщо ти ігноруєш вибори, твій голос розподіляється пропорційно до голосів тих, хто проголосував. Або взагалі дивним чином на дільниці хтось використає «твій бюлетень». Якщо ти не голосуєш – голосують замість тебе! Чим більше тих, хто не голосує, тим більше місця для маніпуляцій та махінацій.

«Мені огидна політика, вона не має до мене жодного стосунку»

​Податки, бюджет, комуналка, війна, ціни, дороги та все, що оточує тебе щодня – пов’язане з політикою. Жити поза нею може лише той, хто живе поза суспільством. В лісі.

«Голос все одно вкрадуть».

Представники ОБСЄ, Європарламенту і НАТО визнали минулі вибори президента в Україні демократичними. А це таки щось значить.

«Політики рік від року такі самі. Всі політики однакові»

В останньому скликанні Верховної Ради України – не так і мало нових депутатів. Парламент оновився на 56%! Крім того, ти можеш самостійно перевірити – такі самі це політики чи ні. Як мінімум, можна з’ясувати ось що:

● Чи часто політик перебігав із партії до партії?

● Фігурував в антикорупційних розслідуваннях?

● «Кнопкодавив»?

● Прогулював?

● Має адекватну програму та може її обґрунтувати?

Політики формують свої обіцянки, орієнтуючись на так званий «активний електорат», тобто людей, які регулярно беруть участь у виборах. Тож допоки ти мовчиш і не голосуєш, твоє майбутнє обирають інші. І це вже – НЕ міф!