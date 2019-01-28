5 осіб потрапили за ґрати через злочини, пов’язані з минулими виборами – Нацполіція

Поліція направила до суду 131 кримінальне провадження щодо порушень на минулих виборах, із них у 80 вже винесено обвинувальні вироки, заявив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе 28 січня.

За його даними, п’ять осіб були засуджені до реальних термінів позбавлення волі.

«За період проведення попередніх виборів було зареєстровано 1296 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом. Серед них переважна більшість – перешкоджання здійснювати права виборчої комісії, підкуп виборців, фальсифікація виборчих документів та підсумків голосування та інше», – розповів Цуцкірідзе.

Під час нинішньої кампанії, як раніше повідомлялося, Національна поліція України за 26 днів зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства, відкрила вісім кримінальних проваджень і склала 67 адміністративних протоколів.

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Чергові вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборча кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборча агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.