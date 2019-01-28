Поліція очікує понад 850 офіційних іноземних спостерігачів на виборах президента України, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Усі демократичні держави світу будуть прискіпливо спостерігати перебіг перегонів. Усього ми очікуємо на прибуття понад 850 офіційних іноземних наглядачів. Проте країна-агресор також вживатиме заходів з дестабілізації ситуації в нашій державі. Тому виборча кампанія вимагатиме від нас концентрації ресурсів для забезпечення законності і правопорядку», – наголосив Сергій Князєв.

Чергові вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборча кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборча агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.