ВибориБезБрехні: Незалежні українські ЗМІ запустили спільний проект для перевірки заяв кандидатів у президенти

28 січня стартує ініціатива #ВибориБезБрехні – спільний проект незалежних українських медіа, зокрема Громадського, Української Правди, VoxCheck, Новое Время, Kyiv Post та Радіо Свобода.

Він перевіряє на достовірність заяви претендентів на посаду президента. Результати публікуються щотижня і охоплюють десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг.

«З кожним роком маніпуляції у політиків стають дедалі більш професійними. Проте і фактчекінгові навички журналістів не стоять на місці. Ми дуже раді тому, що змогли об’єднатися у цьому проекті з іншими незалежними ЗМІ і разом працювати над тим, щоб перевіряти заяви кандидатів у президенти», – розповів Тарас Ільків, керівник онлайн-платформ Радіо Свобода.

#ВибориБезБрехні – це проект, який допоможе виборцю зрозуміти, хто з кандидатів говорить те, що не відповідає дійсності, а хто маніпулює фактами. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи в якості учасників або за допомогою перепублікації матеріалів.

Детальніше про методологію перевірки – тут. Перший випуск проекту можна прочитати тут.

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Чергові вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборча кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборча агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.