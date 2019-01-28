МЗС не буде реєструвати спостерігачів від Росії на виборах президента – Клімкін

Міністерство закордонних справ України не реєструватиме офіційних спостерігачів від Росії на президентських виборах 2019 року, заявив голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.

«Ми відправили відповідне звернення до БДІПЛ ОБСЄ», – нагадав він на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Чехії Томашем Петршчиком 28 січня у Києві.

Міністр висловив сподівання, що ЦВК також не реєструватиме російських спостерігачів.

Минулого тижня у Центральній виборчій комісії України звернули увагу країн та міжнародних організацій, що, згідно з українським законодавством, Росія є державою-агресором, яка тимчасово окупувала частину території України, і попросили враховувати цю інформацію при ухваленні рішення про направлення офіційних спостерігачів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах.

21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.

22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.