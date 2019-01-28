Музикант Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у виборах президента 2019 року.

«Щоб розставити всі крапки над «і», зняти всі питання, офіційно заявляю: я, Святослав Вакарчук, не братиму участь у президентських виборах 2019 року. Я добре усвідомлюю, що зараз у джинсах можу зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку. І я не збираюся стояти осторонь», – сказав Вакарчук у своєму відеозверненні.

За словами музиканта, він працюватиме над тим, «щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів».

22 січня Вакарчук анонсував повернення до політики через «розчарування сучасним її станом в Україні».

Лідер гурту «Океан Ельзи» був народним депутатом шостого скликання в період з листопада 2007 року до грудня 2008-го. Він обирався за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.

Чергові вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборча кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборча агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

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