Поліція відкрила провадження через напад на представника громадянської мережі «Опора»

Поліція відкрила кримінальне провадження через напад на представника громадянської мережі «Опора».

«Ми вже маємо тривожні та неприпустимі випадки. Так на цих вихідних в Кропивницькому було здійснено напад на учасника громадського руху «Опора», який разом з поліцією викривав порушення на виборах», – сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За словами начальника управління поліції в Кіровоградської області Романа Козьякова, інцидент кваліфікований як хуліганство.

«Проводяться слідчі дії, встановлюються особи, які можуть бути причетні до нападу», – сказав Козьяков.

Громадський омбудсмен мережі «Опора» із захисту виборчих прав у Кіровоградській області Євгена Гурницький заявив, що ввечері 26 січня на нього напади в під’їзді. Він пов’язує це з професійною діяльністю.

Чергові вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборча кампанія почалася 31 грудня минулого року. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборча агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Станом на 25 січня ЦВК зареєструвала 20 кандидатів у президенти. Це Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Віталій Скоцик, Андрій Садовий, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Анатолій Гриценко, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насіров, Юлія Тимошенко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Аркадій Корнацький, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Ілля Кива.