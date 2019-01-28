Громадянська мережа ОПОРА заявляє про напад на її представника в Кіровоградській області

Громадянська мережа ОПОРА заявляє про напад на її громадського омбудсмена із захисту виборчих прав у Кіровоградській області Євгена Гурницького. За його словами, інцидент трапився 26 січня близько 23 години.

«Вчора у під’їзді будинку, де я мешкаю, відносно мене скоєно напад. Невідомі особи назвали мене по імені, я відгукнувся і потім мені завдали ушкодження в області правого ока. Невідомі особи втекли з місця події і не взяли жодну з моїх особистих речей. Цей випадок пов’язую з професійною діяльністю, оскільки останнім часом я фіксую порушення виборчого законодавства на території Кіровоградської області», – сказав Гурницький.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляє, що постраждалий написав заяву в поліцію та звернувся до медичного закладу.

В організації розповіли, що Євген Гурницький є заявником до поліції у одній справі щодо розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних на білбордах із зображенням одного із кандидатів у президенти України та свідком ще у ряді подібних заяв в поліцію по білбордах із зображенням інших п’яти кандидатів.

Правоохоронці наразі не повідомляли про звернення з боку Гурницького.

Представники ОПОРИ міста Кропивницького розповідають, що написали заяви в поліцію щодо розміщення білбордів без вихідних даних із зображенням кандидатів у Президенти Євгена Мураєва, Анатолія Гриценка, Валентина Наливайченка, Андрія Садового та Сергія Капліна. Крім того, 22 січня вони склали заяву до поліції на ймовірне порушення закону України «Про вибори президента України» щодо розміщення білборда без вихідних даних кандидата Олександра Шевченка.