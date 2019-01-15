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16 Січень 2019, Київ 00:34
Новини | Політика

МВС: під час виборів президента в Україні працюватимуть 850 спостерігачів ОБСЄ

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року

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Під час виборів президента в Україні працюватимуть 850 спостерігачів ОБСЄ, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«На нараді за участю члена ЦВК, громадянської мережі ОПОРА, членів колегії МВС та керівництва Нацполіції узгодили механізми забезпечення публічної безпеки і законності виборів. Діятемо скоординовано та рішуче», – заявив Аваков.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня. З цього дня починається реєстрація потенційних кандидатів у ЦВК і передвиборна агітація. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.

Станом на 15 січня ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у президенти.

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