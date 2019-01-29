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29 Січень 2019, Київ 13:41
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«Кіборги. Продовження». Дмитро Іващенко про тату, ножове поранення, соціалізацію та мандри

«Кіборги. Продовження». Дмитро Іващенко про тату, ножове поранення, соціалізацію та мандри
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«Важко попуститися і усвідомити, що ти не крутий рембо, а чувак, який просто має робити каву» – розповідає журналістам Радіо Свобода Дмитро Іващенко. Боєць з позивним «Вербич» 10 діб обороняв Донецький аеропорт у складі добровольчого батальйону «Правий сектор». А тепер робить усе, щоб повернутися до мирного життя. У рідному Києві взявся за стару справу – робить тату. А ще планує водити у туристичні походи ветеранів. Каже: соціалізація – це випробування майже для кожного військового після повернення із зони бойових дій. Мандри якнайкраще «виправляють мізки» – вважає Дмитро Вербич.

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