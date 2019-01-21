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21 Січень 2019, Київ 19:40
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«Кіборги. Продовження». Чого хоче і чим живе матір Ігоря Брановицького – відео

«Кіборги. Продовження». Чого хоче і чим живе матір Ігоря Брановицького – відео
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Напередодні дня загибелі Героя України, бійця 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр Ігоря Брановицького, журналісти Радіо Свобода провели два дні із його матір’ю – Ніною Брановицькою. Ігор Брановицький, киянин, учасник Революції Гідності, пішов добровольцем на фронт у липні 2014 року, воював у лавах ЗСУ під позивним «Натрій». На оборону Донецького аеропорту заступав двічі – у грудні 2014 і у січні 2015 року. Після підриву бойовиками перекриття терміналу ДАПу, Брановицький вивів двох поранених побратимів і повернувся до тих, хто лежав під завалами. Разом із вцілілими він потрапив у полон до бойовиків підтримуваного Росією угруповання «ДНР». Щоб урятувати товаришів, Ігор Брановицький назвав себе «кулеметником». Його довго і нещадно били. Убив Ігоря Брановицького двома пострілами в голову громадянин Росії Арсеній Павлов, який воював на боці бойовиків під позивним «Моторола». Радіо Свобода знімає відеоісторії про оборонців Донецького аеропорту – «Кіборги. Продовження». Це історії про те, як зараз живуть ці люди, чого вони хочуть і про що мріють.

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