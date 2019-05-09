У Києві відкрили меморіальну дошку на честь захисника Донецького аеропорту Ігоря Брановицького

У Києві відкрили меморіальну дошку на честь Героя України, оборонця Донецького аеропорту Ігоря Брановицького.

Як повідомляє міська влада, пам’ятний знак відкрили 7 травня на будівлі Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», в якому навчався Брановицький.

На церемонії були присутні мати загиблого військового – Ніна Брановицька, учні та педагоги, побратими й військові.

Ігор Брановицький – Герой України, учасник Революції гідності, доброволець, оборонець Донецького аеропорту. Він залишився з пораненими після підриву перекриття терміналу ДАП, потрапив у полон до угруповання «Спарта», назвав себе кулеметником і зазнав жорстоких катувань. Як стверджують очевидці, Брановицького убив пострілами в голову громадянин Росії, бойовик Арсеній Павлов («Моторола»).

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у своєму щорічному звіті про права людини у світі згадує про Брановицького, який потрапив у полон з іншими військовими, де його вбили. Очевидцем убивства у полоні Брановицького був оборонець Донецького аеропорту, боєць 80-ї аеромобільної бригади Юрій Сова.