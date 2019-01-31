Люди з «пропискою» на окупованому Донбасі часто не знають, що можуть проголосувати

Анастасія Ткачук

Здебільшого громадяни України з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях не знають, що можуть голосувати на національних виборах. А зробити це не так вже й складно. І актуально не тільки для тих, хто залишився жити на окупованих теренах, а й для вимушених переселенців та трудових мігрантів, які переїхали в інші міста ще задовго до війни, але досі мають донецький або луганський штамп в паспорті.

«На п'ятий рік конфлікту переселенці сприймаються, як люди з обмеженими правами. Ніби вони мають заслужити це право», – констатує науковий співробітник Інституту соціології НАНУ Катерина Іващенко.

Не знає більшість переміщених людей та просто громадян з пропискою в ОРДЛО і того, що їм досить просто проголосувати на виборах.

«Є Конституція України, є закони. І внутрішньо переміщені особи, преважна більшість з них – громадяни України, мають ті самі права», – говорить Тетяна Дурнєва, виконавча директорка ГО «Громадський холдинг «Група впливу».

31,1% українців у 2018 році готові допустити до голосування вимушених переселенців. Це менше, ніж було у 2017 – 41,5%. Такі дані опитування, проведеного у січні Інститутом соціології НАНУ*.

«Зараз асоціюється, що переселенці є електоратом більш проросійського блоку. Тому, я думаю, рівень довіри (до переселенців – ред.) трошки знижується», – говорить виконавча директорка Благодійного фонду «Восток-SOS» Олександра Дворецька.

Щоб скористатися процедурою тимчасовою зміною місця голосування, виборці, чия виборча адреса – на окупованій території, не повинні надавати жодних документів, що обґрунтовують зміну місця голосування.

Як взяти участь у виборах, якщо ти громадянин України з окупованої території?

Тетяна Дурнєва каже, що мобільні категорії громадян (виборці, які на день виборів перебуватимуть не за місцем своєї реєстрації в паспорті) повинні не пізніше 25 березня звернутися у відділ ведення реєстру виборців і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування.

«Звернутися у відділ ведення реєстру виборців на підконтрольні території з паспортом і заявою. Тобто, ніяких документів, які обґрунтовують необхідність зміни місця голосування, вони не повинні надавати», –запевняє Дурнєва.

Вона переконує, що ця процедура займає 10 хвилин. Немає черг, працівники реєстру виборців допомагають людям оформити заяву і люди визначають нову виборчу дільницю. Вони будуть включені у списки виборців і отримають бюлетень.

*Інститут соціології НАНУ в рамках дослідження «Українське суспільство» опитав 1800 респондентів в усіх регіонах країни, крім тимчасово окупованих теренів.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)