6,5 тисяч виборців змінили місце голосування від початку кампанії – ЦВК

Понад 6,5 тисяч виборців на сьогодні скористалися тимчасовою зміною місця голосування. Як повідомляє Центральна виборча комісія, орган ведення реєстру може тимчасово (на період проведення виборів) змінити виборцю місце голосування без зміни його виборчої адреси.

За даними ЦВК, більшість тих, хто подав заяви про зміну місця голосування, – це громадяни, виборча адреса яких перебуває на окупованій території.

У вересні 2018-го ЦВК спростила процедуру голосування для жителів непідконтрольної Україні території.

Українці, які мають прописку в ОРДЛО чи в Криму, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Їм потрібно буде звернутися до відділу державного реєстру виборців за місцем проживання і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування, для цього необхідно мати при собі паспорт.

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Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. передвиборна кампанія почалася 31 грудня. До 9 лютого буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави. Наразі ЦВК зареєструвала 26 кандидатів.