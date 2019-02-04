81% українців готові взяти участь у виборах президента України – опитування

Готовність взяти участь у голосуванні на президентських виборах висловили 81% українців, опитаних соціологами у січні поточного року. Згідно з даними дослідження, 45% респондентів заявили, що «однозначно готові» долучитися до голосування, 36% опитаних зазначили, що «скоріш за все» готові проголосувати стосовно кандидата на пост глави держави.

«Більше третини опитаних очікують, що після президентських виборів покращиться рівень оптимізму, відчуття впевненості у майбутньому, політична та економічна ситуація в країні. З іншого боку, від 33% до 39% не очікують жодних змін у зазначених сферах. Натомість покращення матеріального становища своєї родини після виборів очікують 28% опитаних, 40% не мають жодних сподівань стосовно змін у цій площині», – йдеться у підсумках дослідження.

Спільне опитування центру «Соціальний моніторинг», «Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка», компанії «Інфо Сапієнс» та соціологічної групи «Рейтинг» тривало з 19 до 30 січня поточного року серед респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім окупованих регіонів. Вибірка становила 10 тисяч респондентів, статистична похибка вибірки – не більш ніж 1%.

Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.