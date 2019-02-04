Раді пропонують у законі передбачити неможливість участі спостерігачів із Росії на виборах

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект про неможливість участі спостерігачів із Росії на виборах в Україні.

Законопроект зареєстрований у парламенті 4 лютого.

«Наприклад, ПА ОБСЄ на повному серйозі може включити росіян у свою моніторингову місію. Тому маємо підтримати українських дипломатів і на законодавчому рівні сказати росіянам – ні. Поки не віддасте Крим і Донбас. На погоджувальній закликала колег, щоб ВР підтримати позицію української дипломатії, й ухвалили законопроект, який унеможливить присутність російських спостерігачів в міжнародних місіях», – написала у Facebook одна з авторів законопроекту, перша віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін іще 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах.

21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.

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22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.

Чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, парламентські – у жовтні 2019 року.