Непередбачувані президентські вибори в Україні (світова преса)

Данський щоденник Politiken пише про обіцянку президента України Петра Порошенка подати заявку на вступ України до ЄС. Американський часопис Los Angeles Times публікує результати соціологічних опитувань щодо популярності кандидатів на президентських виборах в Україні. Іспанське видання La Vanguardia розглядає суперечливі моменти переходу гравця збірної України та донецького «Шахтаря» Ярослава Ракицького до російського клубу «Зеніт» (Санкт-Петербург).

Часопис Данії Politiken публікує статтю «Порошенко: Україна увійде до Євросоюзу в 2024 році». Данське видання повідомляє, що чинний президент України Петро Порошенко офіційно розпочав свою президентську кампанію з чітким бажанням привести його країну до членства у Європейському союзі. Відтак, підкріплюючи його бажання словами, Петро Порошенко, як пише копенгагенська газета, заявив, що подасть заявку на членство України в ЄС у 2024 році. Водночас видання пише, що чинний президент України намагається бути переобраним на наступний 5-річний термін. Разом із тим данське видання згадує попереднього президента України Віктора Януковича, який утік до Росії. Politiken зазначає, що саме Янукович «відкрив двері» для анексії Росією українського Криму і для розпалювання збройного конфлікту на сході України.

Данський часопис вказує, що Петро Порошенко, звертаючись до тисяч своїх прихильників на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом» повідомив про те, що братиме участь у президентських перегонах, щоб бути президентом України ще 5 років. Газета пояснює своїм читачам, що цілковито непередбачувані президентські вибори пройдуть в Україні 31 березня 2019 року. Копенгагенське видання також додає, що 53-річний Петро Порошенко, який став одним із найбагатших осіб в Україні, заробив свої статки у царині кондитерських виробів. Але саме події під час проєвропейських протестів на Майдані привели Порошенка до його президентства. Нині, як вказує газета, одним із першочергових завдань президента України є приборкання корупції і заснування нового Антикорупційного суду.

«Порошенко: Україна увійде до Євросоюзу 2014 року»

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Американське періодичне видання Los Angeles Times містить статтю «За результатами опитувань, комік виходить уперед на президентських перегонах в Україні». Видання повідомляє, що, згідно з опитуванням громадської думки, проведеного Центром Разумкова в Україні разом з іще двома соціологічними організаціями, один із кандидатів на президентських виборах, а саме Володимир Зеленський, відомий тим, що грав роль президента України у популярному телесеріалі, випередив за популярністю в опитуваннях нинішнього президента Петра Порошенка та колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко. Американський часопис зазначає, що високі показники популярності Зеленського пояснюються і його популярністю як зірки телебачення, і також розчаруванням українських виборців нинішнім керівництвом України.

Los Angeles Times додає, що Україна зазнала економічних негараздів і різкого падіння рівня життя населення після анексії Росією українського півострова Крим та заколоту проросійських сепаратистів на сході України. Згідно з результатами опитування Центру Разумкова, 23% опитаних українських виборців висловили свою підтримку телевізійному комічному акторові Володимиру Зеленському, тоді як президент Петро Порошенко здобув лише 16,4%, а Юлія Тимошенко за згаданим опитуванням отримала 15,7% підтримки з боку електорату України. Американська газета пояснює, що опитування було проведене поміж 11 тисяч респондентів. Далі часопис із Лос-Анжелеса наводить дані ще одного опитування, проведеного агенцією Rating. За цим дослідженням громадської думки Зеленський веде перед з 19% прихильності українських виборців. Тимошенко має 18,2%, а Порошенко 15,1%. Це опитування охопило 6 тисяч осіб. Насамкінець видання наводить слова українського політолога Володимира Фесенка, який каже, що за умов, коли українські виборці вже втомилися від нинішніх політиків, а також від браку успіхів в економіці, Зеленський може, зрештою, всіх здивувати.

«Популярно в ЄС: Комедійний актор, який грає роль українського президента на телебаченні веде перед на президентських перегонах, як вказують опитування»

​Популярний іспанський часопис регіону Каталонія La Vanguardia друкує матеріал «Перехід українського футболіста Ракицького до російського клубу «Зеніт» породжує полеміку». Тут ідеться про трансфер гравця українського футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Ярослава Ракицького до російського клубу «Зеніт» (Санкт-Петербург), який спричинився до доволі гострої, як вказує каталонське видання, критики на батьківщині українця. Газета пояснює своїй читацькій аудиторії, що напруження у відносинах України та Росії почало зростати від часу анексії Кремлем українського півострова Крим. Барселонський часопис пише, що у деяких українських засобах інформації та у соціальних мережах почали висуватися пропозиції ніколи більше не залучати Ракицького до матчів у футболці збірної України. Українські вболівальники принагідно пригадали факт того, що перед матчами збірної України, гравцем якої був донедавна Ракицький, він ніколи не співав разом з іншими «збірниками» гімн України.

La Vanguardia далі нагадує, що футбольним амплуа 29-річного Ярослава Ракицького у клубі «Шахтар» (Донецьк) вже від 10 років була позиція центрального захисника. Тим часом, російський футбольний клуб «Зеніт» (Санкт-Петербург) оголосив на своєму сайті про підписання контракту з українським гравцем терміном на 3 з половиною роки. Каталонське видання наводить слова Ракицького, який каже, що шукав собі новий клуб, і лише після розмови з колишнім наставником «Шахтаря» румуном Мірчею Луческу, який запевнив його, що «Зеніт» є клубом високого рівня, зробив вибір на користь російської команди. Газета додає, що втім ще один українець долучився до переходу Ярослава Ракицького до «Зеніта». Йдеться про колишнього гравця того ж таки донецького «Шахтаря» і збірної України Анатолія Тимощука, який свого часу уклав контракт із «Зенітом», а нині працює тренером у цьому російському клубі. Барселонська газета завершує, повідомляючи, що «Зеніт» ще попередньо кілька сезонів тому намагався забрати до себе Ракицького, а нині заплатив за цього українського гравця близько 10 мільйонів євро.

«Перехід українського футболіста Ракицького до російського клубу «Зеніт» породжує полеміку»