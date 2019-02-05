Поліція за добу зареєструвала 26 повідомлень, пов’язаних із виборами

За добу, 4 лютого, на території України зареєстровано 26 повідомлень, пов’язаних із майбутніми виборами президента, повідомляє Національна поліція.

У відомстві уточнили, що всього з початку передвиборної кампанії на території держави зареєстровано 652 повідомлення щодо подій, пов’язаних з виборами.

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«За 12 фактами серед зареєстрованих повідомлень відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед них – сім фактів кваліфіковано за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) і два – за статтею 160 КК України (підкуп виборця, учасника референдуму)», – йдеться в повідомленні.

Ще по одному кримінальному провадженню відкрили за статтями «порушення порядку фінансування виборчої компанії кандидата, політичної партії (блоку)» і «перевищення влади або службових повноважень». У поліції додали, що склали 145 адміністративних протоколів.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські.

Кампанія з президентських виборів стартувала 31 грудня. До 9 лютого Центральна виборча комісія має оголосити остаточний список кандидатів у президенти. Всього документи для реєстрації кандидатом до ЦВК подали 89 людей.