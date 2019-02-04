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04 Лютий 2019, Київ 19:14
Новини | Політика

30 кандидатів у президенти: ЦВК зареєструвала Безсмертного і Бондаря

3 лютого 2019 року ЦВК завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента України

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Центральна виборча комісія на засіданні 4 лютого зареєструвала ще двох кандидатів у президенти України 31 березня. Як йдеться на сайті ЦВК, реєстрацію отримали самовисуванець Роман Безсмертний та народний депутат Віктор Бондар, кандидат від партії «Відродження».

«Всього зареєстровано 30 кандидатів на пост президента України», – значили у ЦВК.

Будівля Центральної виборчої комісії у Києві
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Напередодні ЦВК завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента. За цей час комісія отримала документи від 89 осіб. Зокрема, в останній день пакет документів до ЦВК принесли 17 осіб.

Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські.

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