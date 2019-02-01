Москалькова звернулася в ООН на захист виборчих прав «мільйонів українських громадян» у Росії

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що звернулася в ООН через те, що Центральна виборча комісія України закрила п’ять дільниць для голосування на виборах президента України на території Росії. За її словами, через це українці, які живуть у Росії, «не зможуть проголосувати».

Як написала вона в оприлюдненому нею листі до верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет, це рішення, на її думку, порушує права «мільйонів українських громадян, які працюють у Росії», і «має безумовний політичний підтекст».

«Такими діями влада України фактично позбавила права волевиявлення» ці «мільйони громадян», – стверджує російський посадовець.

«Прошу вас, а також міжнародних спостерігачів звернути увагу на те, що більшість із тих українців, хто голосує на території Росії, становлять виборці, які своєю працею зміцнюють добросусідські відносини України і Росії, сприяють взаєморозумінню між братерськими народами двох країн», – написала Москалькова.

Центральна виборча комісія України ухвалила 31 грудня 2018 року постанову, якою закрила п’ять виборчих дільниць у дипломатичних представництвах України на території Росії. Вони були розташовані в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі і Ростові-на-Дону. Натомість ЦВК розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України у Грузії, Фінляндії й Казахстані. Тепер за цими дільницями закріплені межі не лише цих держав, а й частин Росії.

Таким чином, громадяни України, які перебувають на консульському обліку в дипломатичних установах України на території Росії і хочуть проголосувати на виборах президента, можуть зробити це на дільницях, розташованих у посольствах у Грузії, Казахстані й Фінляндії. А ті громадяни України, які тимчасово перебувають у Росії і мають український паспорт, можуть проголосувати на виборах президента України за місцем своєї реєстрації в Україні, наголосили в ЦВК.

Дільниці ж на території Росії, яка веде проти України гібридну агресію і окупує частину української території, ліквідували на підставі подання Міністерства закордонних справ України у зв’язку з «неможливістю забезпечення виборчого процесу на території держави-агресора», насамперед через неможливість гарантування безпеки громадян України.

Точне число громадян України, які в той чи інший момент часу перебувають на території Росії, не відоме, зокрема через відсутність даних про пересування мешканців окупованих територій через непідконтрольні владі ділянки кордону. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін протягом останніх шести місяців називав цифри у два, два з половиною чи три мільйони українців у Росії.

На попередніх президентських виборах, позачергових 2014 року, в ліквідованих нині п’яти дільницях на території Росії з усіх мільйонів українців у тій країні своїм правом волевиявлення скористалися 1 тисячу 134 виборці.