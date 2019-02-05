Що Росія планує для ОРДЛО після виборів в Україні?

Вже понад місяць ватажок групування «ЛНР» Леонід Пасічник не з’являється на публіці. Водночас, за повідомленням голови групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука, у Москві вирішили об’єднати залізничні дороги в ОРДЛО в одну систему. За словами оглядачів, Росія запустила для окупованої частини Донбасу «план Б». У що перетворяться ОРДЛО до парламентських виборів в Україні? Шеф-редактор видання «Ділова столиця» Віталій Пирович та співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

– Дійсно, вже більше ніж місяць не було Леоніда Пасічника. І от тільки 31 січня з’явилось відео на Youtube-каналі угруповання, де «Леонід Пасічник обговорив з «міністром зв'язку і масових комунікацій» поліпшення якості зв'язку «Лугаком». Не зрозуміло, це було консерва-відео чи справжнє. Звучить багато версій. Якої версії ви дотримуєтеся?

Дмитро Снєгирьов: Я не буду розповсюджувати шпигунські версії. За нашою інформацією, Пасічник – наразі в Луганську. Людина, умовно, біля керма «влади».

Наразі не стоїть питання зміщення Леоніда Пасічника. Він задовільняє і Москву, і Київ. Тобто людина компромісна, на яку роблять ставку в моменті просунення ідей повернення тих територій, але на умовах Кремля. Тобто федералізація або конфедералізація.

– Що відбувалося, з вашої точки зору? Чому він так довго не був на публіці? Ходили чутки, що він їздив у Москву.

Не буде Пасічника, знайдеться інша людина, яку так само призначать на певний термін керувати цим квазіутворенням

​Дмитро Снєгирьов: Чутки чутками, але нам не варто зважати на якісь сценарії. Не буде Пасічника, знайдеться інша людина, яку так само призначать на певний термін керувати цим квазіутворенням. Тобто робити рекламу цим людям немає сенсу. Україні варто домовлятися з Росією-окупантом. Не робити акцент на таких комічних фігурах, як Пасічник, Пушилін тощо.

– Віталію, оглядачі «Ділової столиці» висувають інші версії. Кажуть: є певні процеси. Можливо, це зміцнення позицій Владислава Суркова (помічника президента Росії) на цих територіях. Ви також так ставитеся до цього, що Пасічник зараз перебуває у Луганську та йому нічого не загрожує?

Віталій Пирович: Коли його не було в інформаційному просторі, це завжди породжує чутки й конспірологічні версії. Ми знаємо, що існує певна конференція між так званими вежами Кремля. Ми знаємо, що є креатури Суркова, є креатури ФСБ, між ними ведеться боротьба. Тобто зникнення представника однієї з цих веж Кремля може на щось натякати, а може й ні.

– Одночасно з цим ватажок угруповання «ДНР» каже про постійне «з’єднання» цих територій, є інформація про «об’єднання залізничних шляхів».

Віталій Пирович: Вперше ми почули про «об’єднання залізниць» від «Інформаційного спротиву» Тимчука, а на днях про це заговорив Пушилін. Він взагалі почав активно з’являтися в інформаційному просторі, почав світити свою дружину.

І він озвучив цю ідею «об’єднання залізниць» Луганська й Донецька. Ще говорилося про спільний «парламент», спільний «уряд». У політичному плані, швидше за все, ці недореспубліки будуть далі існувати окремо, а про економічне «об’єднання» ми вже чуємо давно.

З’явився «Внешторгсервис», на тих територіях з’явився Курченко, який є наглядачем від структури, яку керує ФСБ, виглядає так. І він збирає під себе цей потенціал, який там ще не знищений, для певного перезапуску цих потужностей. Для того, щоб це все перезапустити й заробляти якісь гроші, необхідна залізниця. Вона зараз у вбитому стані.

Якщо росіяни збираються хоча б частково відновлювати економічний потенціал цих територій для нелегального вивезення вугілля, металу, то їм потрібна нормальна робота залізниці. Місцевим цим займатися не довірять.

– Дмитре, ви кажете про те, що Леонід Пасічник – компромісна, зручна фігура. Яка тактика буде спостерігатися до парламентських виборів в Україні? Навіщо він потрібен як функція?

Росія буде намагатися зберегти режим тиші, щоб не дати привід Україні автоматично продовжити дію воєнного стану

​Дмитро Снєгирьов: До парламентських виборів загострення не буде. Росія буде намагатися зберегти режим тиші, щоб не дати привід Україні автоматично продовжити дію воєнного стану. Кремль максимально зацікавлений у проведенні виборів на території України. При чому як президентських, так і парламентських.

Тому казати про те, що буде якась активізація, тим більше військове вторгнення з території Російської Федерації – це відверта дурня, маніпулювання громадською думкою всередині самої України.

Тактика Росії буде полягати в тому, що саме дотримання режиму тиші дасть додатковий важіль впливу під час парламентських виборів проросійським силам, таким як «За життя», «Опозиційні блоки» та іншим, хто використовує тезу, що краще поганий мир, ніж гаряча стадія війни. Відповідно буде просуватися теза повернення тих територій на умовах федерації. Вона вже прозвучала з вуст Медведчука.

Це і є план Кремля. Цей план буде реалізовуватися саме під час парламентських виборів. Провести проросійське лобі, яке змінить політичну мапу Україну. Що дасть можливість повернення тих територій, як блокувальний варіант євроінтеграційних процесів в Україні.

Те, що відбувається на сході – активізація снайперської війни. За нашою інформацією, наразі в окупований Первомайськ і Калинове перекинуті додаткові сили, мається на увазі підрозділи регулярних збройних частин Російської Федерації, завезено боєкомплект.

Об’єднання залізниць не буде, процеси «децентралізації» були запущені ще Плотницьким. Йдеться про контроль над фінансовими потоками. Те, що нам розповідають, що вугледобувна галузь лежить, не відповідає дійсності. 15 мільйонів тонн на рік – вуглевидобуток в обох так званих «республіках», тому залізниця там працює.

– Але економічно зручніше керувати цими територіями з Москви, якщо вони об’єднані в одну систему, й підтримувати таким чином їх фінансово, якщо вивозити вугілля більшими обсягами.

Дмитро Снєгирьов: З одного боку. А з іншого боку, згадаймо, що Москва використовує так звані терези. Якщо подивитися всю історію конфлікту, так званий «мирний Луганськ», який висуває певні ініціативи, та «войовничий Донецьк» – це використовується у важелі політичного, військового впливу на Україну: можемо висувати й мирні ініціативи, можемо й загострювати протистояння.

Віталій Пирович: Мені здається, щоб контролювати ці фінансові потоки, з боку Росії об’єднати економічно, не давати красти настільки.

– Як це виглядатиме, з вашої точки зору? Якщо обсяги вугілля, яке будуть вивозити в Росію, зростуть, Україна помітить таку перевалку на українсько-російському кордоні. Буде інформація про «об’єднання залізничних доріг». Це додатковий важіль у міжнародних судах.

Віталій Пирович: Поки що ми помітили, що перевалка через порти Росії стала більшою. Але ми не можемо довести, що це наше вугілля. Так само буде вугілля й метал відправлятися на російські підприємства, там буде перебиватися сертифікація й буде відправлятися або всередині російського ринку, або на експорт. Потім ці гроші будуть йти на рахунки легальних російських фірм, ті перераховуватимуть на благодійні фонди, благодійні фонди будуть перераховувати в осетинські банки. Вуаля, все йде в «центральний банк» так званої «ДНР».

– Колеги, у вас дві полярні думки з приводу «об’єднання». А якщо сподівання Москви не справдяться після парламентських виборів? Що буде далі?

Віталій Пирович: Моя думка, що Росія вже реалізує те, що ми назвали «планом Б». Ми можемо помилятися, але запуск певних підприємств… Той же Алчевський меткомбінат буде працювати й генерувати прибуток.

– «План Б» – це придністровський сценарій?

Віталій Пирович: По суті, так. Єдине, я не знаю, наскільки буде підтримуватися низькочастотний рівень війни. Придністров’я не воює з Молдовою. У нас трохи інакша ситуація. Але те, що це не розсмокчеться швидше, це однозначно.

Ми проаналізували «фіскальну систему» тільки «ДНР», там видно, що вона будується не для того, щоб повернути цю територію в Україну

В останній статті ми проаналізували «фіскальну систему» тільки «ДНР», там видно, що ця система будується не для того, щоб повернути цю територію в Україну, це абсолютно ізольована система на довгі роки.

Ґрунтується на структурі «податків», які сплачуються. Абсолютно відмовилися від НДС, основна частина надходжень – це «єдиний соціальний внесок». Будується російська схема, у тому плані, що обкладаються зарплати й торгівля, і це йде в «бюджет».

Дмитро Снєгирьов: Ще небезпека для України, що Держдума дозволила спрощений порядок отримання громадянства Росії перш за все для жителів ОРДЛО. Якщо навіть мільйон наших громадян отримають паспорти Росії, це дає всі юридичні підстави Путіну в разі загострення ситуації говорити вже про захист не російськомовних громадян України, а про громадян Росії.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)