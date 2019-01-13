«Путіна слухали»: як у Донецьку зустріли п’ятий Новий рік в окупації

Зимові свята ще не закінчились, але життя українців уже поступово повертається у звичне річище. Як зустріли Новий рік в окупованому Донецьку? Що робили в новорічну ніч? Які подарунки дарували і отримали? І хто вітав жителів окупованого Донбасу з екранів підконтрольного бойовикам телебачення? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».
Довгі зимові свята закінчилися. Донеччани повертаються до робочих буднів. Як зустрічали Новий рік в окупації і що найбільше запам’яталося? Такі запитання журналісти «Донбас.Реалії» поставили перехожим на вулицях окупованого Донецька.
Класична програма для частини донеччан – зустріти Новий рік на головній площі міста.
«Зустрічали Новий рік на площі Леніна. Людей досить багато було. В основному Володимир Володимирович віщав», – посміхається житель окупованого Донецька.
Чимало у новорічну ніч ходили в гості.
«У брата святкував», – зазначив чоловік.
«І вдома зустрічали Новий рік, і в гостях. На ялинку ходили до Нового року, потім Новий рік – вдома з сім’єю, як годиться, а потім ходили до друзів», – розповіла жінка.
Утім, більшість тих, із ким вдалося поспілкуватися, зустрічали новий рік вдома.
«З батьками, тому що це сімейне свято. І у нас традиція зустрічати новий рік вдома», – каже донеччанка.
«Вдома, з родиною зустрічали», – відповів чоловік.
Головна розвага новорічної ночі – телевізор. Українських каналів у Донецьку немає вже давно. Тож, ледь не всі опитані донеччани дивилися привітання російського президента Володимира Путіна.
«Путін у нас був», – каже чоловік.
«Стандартно – слухали Путіна», – додала місцева жителька.
Путіна слухали, як зазвичай
«Путіна слухали, як зазвичай», – відповів донеччанин.
З новим роком окупований Донбас вітала і місцева верхівка угруповання «ДНР». На підконтрольних бойовикам новорічних сюжетах Дениса Пушиліна показували частіше, ніж культового персонажа Діда Мороза. Той традиційно говорив про «процвітання», «досягнення» і «прориви».
Головною політтехнологією підконтрольного бойовикам телебачення цього року було маніпулювання дітьми. З екранів телевізорів дітей вітали всі і щосили. Утім найактивніше – ватажок Пушилін.
«Хотілося б потрапити в дитинство, період якогось чарівництва», – виголошував він під час виступу перед дітьми.
«Цю дивовижну казку, яку зараз ви все побачите, подарує всім вам глава «Донецької народної республіки» – Пушилін Денис Володимирович», – а так представляв Пушиліна на дитячих святах сам казковий персонаж Дід Мороз.
Втім не лише ватажок угруповання, а й інші «ДНРівці» – зняли вітальні ролики в кращих традиціях минулого століття. Говорили про «вибори», «серйозні перетворення в економіці і політичному устрої», «дітей», «інтеграцію з Російською Федерацією».
Не той час зараз, щоб чомусь радіти
Втім, чимало жителів окупованої частини Донбасу не розділяють оптимізму місцевих «чиновників».
«Не той час зараз, щоб чомусь радіти. Обійшлося без подарунків», – відповів чоловік.
Ось так у Донецьку зустріли вже п’ятий поспіль новий рік в окупації. Частина місцевих жителів кажуть, що відчуття свята втратили давно.
«Новий рік зараз для мене не дуже радісний. Так що я вдома сидів просто», – відповів житель окупованого Донецька.
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