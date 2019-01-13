«Путіна слухали»: як у Донецьку зустріли п’ятий Новий рік в окупації

Зимові свята ще не закінчились, але життя українців уже поступово повертається у звичне річище. Як зустріли Новий рік в окупованому Донецьку? Що робили в новорічну ніч? Які подарунки дарували і отримали? І хто вітав жителів окупованого Донбасу з екранів підконтрольного бойовикам телебачення? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

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Довгі зимові свята закінчилися. Донеччани повертаються до робочих буднів. Як зустрічали Новий рік в окупації і що найбільше запам’яталося? Такі запитання журналісти «Донбас.Реалії» поставили перехожим на вулицях окупованого Донецька.

Класична програма для частини донеччан – зустріти Новий рік на головній площі міста.

«Зустрічали Новий рік на площі Леніна. Людей досить багато було. В основному Володимир Володимирович віщав», – посміхається житель окупованого Донецька.

Чимало у новорічну ніч ходили в гості.

«У брата святкував», – зазначив чоловік.

«І вдома зустрічали Новий рік, і в гостях. На ялинку ходили до Нового року, потім Новий рік – вдома з сім’єю, як годиться, а потім ходили до друзів», – розповіла жінка.

Утім, більшість тих, із ким вдалося поспілкуватися, зустрічали новий рік вдома.

«З батьками, тому що це сімейне свято. І у нас традиція зустрічати новий рік вдома», – каже донеччанка.

«Вдома, з родиною зустрічали», – відповів чоловік.

Головна розвага новорічної ночі – телевізор. Українських каналів у Донецьку немає вже давно. Тож, ледь не всі опитані донеччани дивилися привітання російського президента Володимира Путіна.

«Путін у нас був», – каже чоловік.

«Стандартно – слухали Путіна», – додала місцева жителька.

Путіна слухали, як зазвичай

«Путіна слухали, як зазвичай», – відповів донеччанин.

З новим роком окупований Донбас вітала і місцева верхівка угруповання «ДНР». На підконтрольних бойовикам новорічних сюжетах Дениса Пушиліна показували частіше, ніж культового персонажа Діда Мороза. Той традиційно говорив про «процвітання», «досягнення» і «прориви».

​Головною політтехнологією підконтрольного бойовикам телебачення цього року було маніпулювання дітьми. З екранів телевізорів дітей вітали всі і щосили. Утім найактивніше – ватажок Пушилін.

«Хотілося б потрапити в дитинство, період якогось чарівництва», – виголошував він під час виступу перед дітьми.

«Цю дивовижну казку, яку зараз ви все побачите, подарує всім вам глава «Донецької народної республіки» – Пушилін Денис Володимирович», – а так представляв Пушиліна на дитячих святах сам казковий персонаж Дід Мороз.

Втім не лише ватажок угруповання, а й інші «ДНРівці» – зняли вітальні ролики в кращих традиціях минулого століття. Говорили про «вибори», «серйозні перетворення в економіці і політичному устрої», «дітей», «інтеграцію з Російською Федерацією».

Не той час зараз, щоб чомусь радіти

Втім, чимало жителів окупованої частини Донбасу не розділяють оптимізму місцевих «чиновників».

«Не той час зараз, щоб чомусь радіти. Обійшлося без подарунків», – відповів чоловік.

Ось так у Донецьку зустріли вже п’ятий поспіль новий рік в окупації. Частина місцевих жителів кажуть, що відчуття свята втратили давно.

«Новий рік зараз для мене не дуже радісний. Так що я вдома сидів просто», – відповів житель окупованого Донецька.

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