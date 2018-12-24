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24 Грудень 2018, Київ 15:16
Донбас.Реалії

Ялинки, олів’є та алкоголь: новорічні ціни в Криму і на Донбасі

Ялинковий базар у Криму

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До Нового року залишаються лічені дні, підготовка до зимових свят йде повним ходом – по обидва боки лінії розмежування на Донбасі та в анексованому Росією українському Криму. Як виглядає передноворічна метушня на вулицях окупованих Донецька і Луганська, а також прифронтового Краматорська і анексованого Сімферополя? Про це – в матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



До новорічних свят поспішають підготуватися всюди. І в окупованому Донецьку за два тижні до Нового року на ринках людно. У кожного свої клопоти: хтось прийшов за ялинкою, хтось – за продуктами, а хтось обирає подарунки.

Традиційно великий ажіотаж біля яток з ялинками.

«Цю ялинку людина купила за 400 рублів (близько 170 гривень – ред.) разом з упаковкою», – каже продавець.

Ялинку загортають у спеціальну упаковку
Ялинку загортають у спеціальну упаковку

«Ціна ніби хороша. Та й розмір теж нормальний. Не знаю, мені подобається, хороша», – додає, у свою чергу, задоволений чоловік.

Сосни у Донецьку можна було придбати від 80 гривень. Ціна залежить від висоти і пишності дерева, пояснюють продавці.

«Найдешевша ялинка у нас коштує 250 рублів (близько 105 гривень – ред.). А таку можна за 900 (близько 380 гривень – ред.) забрати. Вона шикарна», – показує новорічні дерева продавець.

Вартість ялинки на донецькому ринку починається від 100 гривень
Вартість ялинки на донецькому ринку починається від 100 гривень

Сосни до окупованого Донецька везуть з Російської Федерації. «З Росії ми привезли – з Пензенської, Ульяновської області. Все офіційно, сертифікати ось, будь ласка», – показують документи продавці.

А ось ялинки в Донецьку зустрічаються дуже рідко.

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«Об’єм ялинки становить близько п’яти метрів. Тобто у нас такі йдуть лише на замовлення. Коштує чотири тисячі рублів (близько 1680 гривень – ред.). Але вона цього і варта», – каже продавець.

Ялинки в окупованому Донецьку продаються переважно на замовлення
Ялинки в окупованому Донецьку продаються переважно на замовлення

Якщо ціле новорічне дерево – не по кишені, продавці пропонують букети з гілок.

«Гілочки у нас ось маленькі – від 25 до 50 рублів (близько 10-20 гривень – ред.). Беруть із великим задоволенням. Переважно бабусі беруть. Навіть просять: поступіться – і ми поступаємося», – розповідає продавець.

Продавець каже, що на гілочки ялинок теж великий попит
Продавець каже, що на гілочки ялинок теж великий попит

Але є й ті, хто обходить ялинкові базари стороною: «Ялинку не купуємо на Новий рік. У нас вдома – штучна».

У магазинах користуються попитом новорічний декор, штучні ялинки і, звичайно, алкогольні напої. Улюблене на Донбасі «Артемівське» ігристе вино коштує 130 гривень. Є і закордонне – з Білорусі. Найдешевший – винний напій російського виробництва – коштує 59 гривень. Пляшка «Радянського шампанського» – 77 гривень.

Багато хто, ще за радянською традицією, заздалегідь закуповує продукти до Нового року.

«Зелений горошок, крабові палички беруть, кукурудзу беруть, ананаси беруть», – називає найпопулярніші товари продавчиня.

Продавчиня каже, що напередодні свят попит на продукти зростає
Продавчиня каже, що напередодні свят попит на продукти зростає

Люди купують все для того, щоб накрити класичний святковий стіл.

«Обов’язково салат олів’є готуватиму, салат з крабових паличок, холодець», – каже жителька Донецька.

На донецькому ринку людно
На донецькому ринку людно

«М’ясне щось буде обов’язково, салати, напевно ж олів’є. Це вже традиція», – розповідає чоловік.

«М’ясо, рибку, ковбаску», – перелічує літній чоловік, що вже встиг купити для новорічного столу.

Чоловік каже, що найнеобхідніше уже придбав
Чоловік каже, що найнеобхідніше уже придбав

По інший бік лінії розмежування – у підконтрольному Україні прифронтовому Краматорську – ялинок немає, тільки сосни.

«Із Харківської області привезли. Від 200 гривень коштує», – каже продавець.

Покупці зауважують, що ціни виросли, хоч і незначно. Чималий вибір на краматорському ринку штучних ялинок. Їм надають перевагу покупці, яким шкода зрубаних дерев.

«Порівняно з китайською – це хороша ялинка. Якісна. Саме сировина італійська. А дріт наш, український», – показує асортимент продавець.

Продавець ялинок радить купувати штучні дерева
Продавець ялинок радить купувати штучні дерева

Новорічні ціни у Криму

В супермаркетах анексованого Росією українського Сімферополя – підготовка до свят теж у розпалі. На прилавках – переважно товари російського виробництва.

«Шоколад «Росія – щедра душа» – 65 рублів (близько 27 гривень – ред.), цукерки чуваські 419 рублів за кілограм (близько 176 гривень – ред.). Українських цукерок не видно», – коментує асортимент жителька Криму.

У кримських магазинах українських товарів не знайти
У кримських магазинах українських товарів не знайти

У відділі з делікатесами в сімферопольських супермаркетах зустрічаються справжні знахідки.

«Ікра «Староруська» – 39 рублів (близько 16 гривень – ред.). І навіть чорна є – теж 39 рублів. Є ікра з морських водоростей, імітована зерниста чорна», – аналізує вибір кримчанка.

Справжню ікру тримають за склом холодильників, звідки її видає продавець. Але і тут не обійшлося без підступу.

– Виробник – Астрахань, фасується в Червоногвардійському районі, – пояснює консультант.

– У Червоногвардійському районі Криму, у нас?

– Так.

І яка ж ікра без шампанського? Кримське шампанське «Новий Крим» коштує приблизно 117 гривень. Також у супермаркетах можна знайти і «Артемівське» шампанське. Але якщо в Донецьку таке коштувало 130 гривень, то в Сімферополі – 193 гривні. В асортименті є інші спиртні напої.

«Російський коньяк трирічний, три зірочки, виробляється в республіці Дагестан. Вартість – 600 рублів (близько 252 гривні – ред.). Горілка «Путінка» – 430 рублів (близько 180 гривень – ред.). Робить Москва», – каже жінка.

Горілка «Путінка» коштує близько 180 гривень
Горілка «Путінка» коштує близько 180 гривень

На кримських базарах – теж повно товарів до Нового року. Живі сосни везуть до анексованого Росією українського Криму з російського міста Пенза. Оцінюють дерева за висотою: один метр коштує близько 210 гривень.

– Не кримське, одразу видно.

– Кримське ж заборонене. Навіть проїжджати не дозволяють, – зауважує продавець.

– А вони сертифіковані, чіповані?

– Звичайно, але не чіповані. Чіпи – це було «при Україні».

Ялинковий базар у Ялті
Ялинковий базар у Ялті

​Передноворічна метушня і настрій вже всюди – по обидва боки лінії розмежування на Донбасі і в анексованому Росією українському Криму.

«Немає людини, яка б не любила Новий рік. Просто сумні події нашого життя, звичайно, трошки затьмарюють це свято. Ну, як всі люди, я сподіваюся, що в новому році буде все краще», – каже жителька Краматорська.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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