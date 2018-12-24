Ялинки, олів’є та алкоголь: новорічні ціни в Криму і на Донбасі

До Нового року залишаються лічені дні, підготовка до зимових свят йде повним ходом – по обидва боки лінії розмежування на Донбасі та в анексованому Росією українському Криму. Як виглядає передноворічна метушня на вулицях окупованих Донецька і Луганська, а також прифронтового Краматорська і анексованого Сімферополя? Про це – в матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

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До новорічних свят поспішають підготуватися всюди. І в окупованому Донецьку за два тижні до Нового року на ринках людно. У кожного свої клопоти: хтось прийшов за ялинкою, хтось – за продуктами, а хтось обирає подарунки.

Традиційно великий ажіотаж біля яток з ялинками.

«Цю ялинку людина купила за 400 рублів (близько 170 гривень – ред.) разом з упаковкою», – каже продавець.

«Ціна ніби хороша. Та й розмір теж нормальний. Не знаю, мені подобається, хороша», – додає, у свою чергу, задоволений чоловік.

Сосни у Донецьку можна було придбати від 80 гривень. Ціна залежить від висоти і пишності дерева, пояснюють продавці.

«Найдешевша ялинка у нас коштує 250 рублів (близько 105 гривень – ред.). А таку можна за 900 (близько 380 гривень – ред.) забрати. Вона шикарна», – показує новорічні дерева продавець.

Сосни до окупованого Донецька везуть з Російської Федерації. «З Росії ми привезли – з Пензенської, Ульяновської області. Все офіційно, сертифікати ось, будь ласка», – показують документи продавці.

А ось ялинки в Донецьку зустрічаються дуже рідко.

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«Об’єм ялинки становить близько п’яти метрів. Тобто у нас такі йдуть лише на замовлення. Коштує чотири тисячі рублів (близько 1680 гривень – ред.). Але вона цього і варта», – каже продавець.

Якщо ціле новорічне дерево – не по кишені, продавці пропонують букети з гілок.

«Гілочки у нас ось маленькі – від 25 до 50 рублів (близько 10-20 гривень – ред.). Беруть із великим задоволенням. Переважно бабусі беруть. Навіть просять: поступіться – і ми поступаємося», – розповідає продавець.

Але є й ті, хто обходить ялинкові базари стороною: «Ялинку не купуємо на Новий рік. У нас вдома – штучна».

У магазинах користуються попитом новорічний декор, штучні ялинки і, звичайно, алкогольні напої. Улюблене на Донбасі «Артемівське» ігристе вино коштує 130 гривень. Є і закордонне – з Білорусі. Найдешевший – винний напій російського виробництва – коштує 59 гривень. Пляшка «Радянського шампанського» – 77 гривень.

Багато хто, ще за радянською традицією, заздалегідь закуповує продукти до Нового року.

«Зелений горошок, крабові палички беруть, кукурудзу беруть, ананаси беруть», – називає найпопулярніші товари продавчиня.

Люди купують все для того, щоб накрити класичний святковий стіл.

«Обов’язково салат олів’є готуватиму, салат з крабових паличок, холодець», – каже жителька Донецька.

«М’ясне щось буде обов’язково, салати, напевно ж олів’є. Це вже традиція», – розповідає чоловік.

«М’ясо, рибку, ковбаску», – перелічує літній чоловік, що вже встиг купити для новорічного столу.

По інший бік лінії розмежування – у підконтрольному Україні прифронтовому Краматорську – ялинок немає, тільки сосни.

«Із Харківської області привезли. Від 200 гривень коштує», – каже продавець.

Покупці зауважують, що ціни виросли, хоч і незначно. Чималий вибір на краматорському ринку штучних ялинок. Їм надають перевагу покупці, яким шкода зрубаних дерев.

«Порівняно з китайською – це хороша ялинка. Якісна. Саме сировина італійська. А дріт наш, український», – показує асортимент продавець.

​Новорічні ціни у Криму



В супермаркетах анексованого Росією українського Сімферополя – підготовка до свят теж у розпалі. На прилавках – переважно товари російського виробництва.

«Шоколад «Росія – щедра душа» – 65 рублів (близько 27 гривень – ред.), цукерки чуваські 419 рублів за кілограм (близько 176 гривень – ред.). Українських цукерок не видно», – коментує асортимент жителька Криму.

У відділі з делікатесами в сімферопольських супермаркетах зустрічаються справжні знахідки.

«Ікра «Староруська» – 39 рублів (близько 16 гривень – ред.). І навіть чорна є – теж 39 рублів. Є ікра з морських водоростей, імітована зерниста чорна», – аналізує вибір кримчанка.

Справжню ікру тримають за склом холодильників, звідки її видає продавець. Але і тут не обійшлося без підступу.

– Виробник – Астрахань, фасується в Червоногвардійському районі, – пояснює консультант.

– У Червоногвардійському районі Криму, у нас?

– Так.

І яка ж ікра без шампанського? Кримське шампанське «Новий Крим» коштує приблизно 117 гривень. Також у супермаркетах можна знайти і «Артемівське» шампанське. Але якщо в Донецьку таке коштувало 130 гривень, то в Сімферополі – 193 гривні. В асортименті є інші спиртні напої.

«Російський коньяк трирічний, три зірочки, виробляється в республіці Дагестан. Вартість – 600 рублів (близько 252 гривні – ред.). Горілка «Путінка» – 430 рублів (близько 180 гривень – ред.). Робить Москва», – каже жінка.

На кримських базарах – теж повно товарів до Нового року. Живі сосни везуть до анексованого Росією українського Криму з російського міста Пенза. Оцінюють дерева за висотою: один метр коштує близько 210 гривень.

– Не кримське, одразу видно.

– Кримське ж заборонене. Навіть проїжджати не дозволяють, – зауважує продавець.

– А вони сертифіковані, чіповані?

– Звичайно, але не чіповані. Чіпи – це було «при Україні».

​Передноворічна метушня і настрій вже всюди – по обидва боки лінії розмежування на Донбасі і в анексованому Росією українському Криму.

«Немає людини, яка б не любила Новий рік. Просто сумні події нашого життя, звичайно, трошки затьмарюють це свято. Ну, як всі люди, я сподіваюся, що в новому році буде все краще», – каже жителька Краматорська.

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