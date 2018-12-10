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10 Грудень 2018, Київ 14:28
Донбас.Реалії

Зимовий шопінг в окупації: вартість мінімального набору теплих речей

Кому на Донбасі це по кишені, а для кого зміна гардероба – непідйомні витрати?

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Пуховики, шуби, чоботи і шапки. Зі зниженням температури потреби людей в теплому одязі традиційно зростають. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вирішили з’ясувати: скільки коштує утеплитися взимку на окупованих територіях? І кому на Донбасі це по кишені, а для кого зміна гардероба – непідйомні витрати?

На донецьких ринках – великий вибір зимового одягу і взуття. Речі можна знайти як російського виробництва, так і турецького чи китайського.

І Європа у нас є. З Росії ми веземо

«І Європа у нас є. З Росії ми веземо», – показує асортимент верхнього одягу продавчиня.

Півтори тисячі гривень – така мінімальна вартість зимового взуття з натуральної шкіри цього року.

«Хороші теплі черевики чоловічі можна купити десь тисячі за чотири (1680 гривень – ред.). Найдорожчі коштують п’ять тисяч (2100 гривень – ред. )», – каже продавець.

Такі чоловічі черевики коштують більш ніж дві тисячі гривень
Такі чоловічі черевики коштують більш ніж дві тисячі гривень

Нехай люди підходять – знижки будуть

Попри великий асортимент, донецькі продавці скаржаться: покупців мало. І тому готові торгуватися і знижувати ціни: «Нехай люди підходять – і будемо розмовляти. Знижки будуть».

Жіноче взуття коштує трохи дорожче: «Нормальні жіночі чоботи можна купити в межах шести тисяч (близько 2520 гривень – ред. ). Шкіра всюди натуральна, хутро всюди буде або шерсть, набивка, або овчина, набивка», – пояснює продавець.

Більшість взуття на донецькому ринку привезене із сусідньої Росії: «З Ростова переважно, російське взуття», – каже продавець.

Жіноче взуття на донецькому ринку коштує дорожче
Жіноче взуття на донецькому ринку коштує дорожче

Пуховики – найпопулярніший зимовий одяг донецької молоді. Цієї зими, частіше за інші, купують пуховики до коліна і нижче, зі штучним наповнювачем.

«Це – силікон холлофайбер. Фабричний Китай. Вартість – від 3500 (близько 1470 гривень – ред. ) до 7500 (близько 3150 гривень – ред. )», – показує асортимент продавець.

Пуховики – найпопулярніший зимовий одяг донецької молоді
Пуховики – найпопулярніший зимовий одяг донецької молоді

Покупці кажуть: ціни хоч і кусаються, але як є потреба, змушені купувати необхідні речі.

«Цього сезону купували дитині курточку. Коштувала – 3800. На ринку це середня була ціна», – розповідає подружжя з Донецька.

В той час, як дедалі більше світових дизайнерів відмовляються використовувати хутра тварин, на донецьких ринках такі шуби, як і раніше, в моді.

«Найдорожча у мене шуба – 30 тисяч рублів (близько 12600 гривень – ред.). Все! Це шиншила. Всі вже зрозуміли, що пуховики – це фігня», – розповідає продавчиня шуб.

Продавчиня агітує купувати шуби
Продавчиня агітує купувати шуби

Продавці натурального хутра проти не лише пуховиків, але і штучних шуб: «Шуба набагато краще, якісніше і довголіття у неї довше. За штучні навіть і говорити не хочу. Ну що штучна – один сезон відносив, і вона звалялася, як плюшевий ведмедик», – доводить жінка.

Скільки коштує одягтися на зиму в Луганську?

Купувати теплі речі кинулися і в Луганську. При цьому луганчани теж звертають увагу на високі ціни і шукають можливості заощадити.

«Одяг зимовий, тепле взуття коштуватиме до 10 тисяч», – каже луганчанка.

За светр на луганському ринку просять від 500 до 800 і більше гривень. Ринкові розцінки на зимове взуття зі шкірозамінника – від 335 гривень, з натуральної шкіри – півтори тисячі і дорожче.

На місцнвому ринку можна знайти чималий вибір шапок
На місцнвому ринку можна знайти чималий вибір шапок

Тутешні продавці кажуть, що в магазинах такі ж речі коштують значно дорожче. Запропонують і рукавички, і пуховики. Ціни на зимових верхній одяг на луганському ринку можна знайти від півтори тисячі до чотирьох тисяч гривень і вище.

«Це фабричний Китай. Можете погуглити, подивитися. У них іменна підкладочка», – показує пухових продавчиня.

Чимало в Луганську і магазинів одягу «секонд-хенд». Тут отоварюються ті, хто хоче максимально заощадити, або модники, які полюють на брендові речі.

Чимало в Луганську і магазинів одягу «секонд-хенд»
Чимало в Луганську і магазинів одягу «секонд-хенд»

Жителі окупованих територій зізнаються: купувати новий зимовий одяг не поспішають.

«В цьому році не планую – все по-старому», – посміхається чоловік.

Нічого цього року не купувала. У мене немає таких грошей

«Напевно, якщо порівняти, які зараз зарплати, дорого», – каже жінка.

«Я думаю, тисяч 50 треба. Якщо рахувати – взуття, шапку, пальто. Нормальні речі – так. Рукавички шкіряні. Нічого цього року не купувала. У мене немає таких грошей», – розповідає жінка.

Жінка каже, що цього року не оновлювала зимовий гардероб, бо це занадто догрого
Жінка каже, що цього року не оновлювала зимовий гардероб, бо це занадто догрого

Але, незважаючи на таке розмаїття зимового одягу, багато хто в цьому році вирішив перезимувати в старому – і в Донецьку, і Луганську.

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