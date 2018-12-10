Зимовий шопінг в окупації: вартість мінімального набору теплих речей

Пуховики, шуби, чоботи і шапки. Зі зниженням температури потреби людей в теплому одязі традиційно зростають. Журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» вирішили з’ясувати: скільки коштує утеплитися взимку на окупованих територіях? І кому на Донбасі це по кишені, а для кого зміна гардероба – непідйомні витрати?

На донецьких ринках – великий вибір зимового одягу і взуття. Речі можна знайти як російського виробництва, так і турецького чи китайського.

І Європа у нас є. З Росії ми веземо

«І Європа у нас є. З Росії ми веземо», – показує асортимент верхнього одягу продавчиня.

Півтори тисячі гривень – така мінімальна вартість зимового взуття з натуральної шкіри цього року.

«Хороші теплі черевики чоловічі можна купити десь тисячі за чотири (1680 гривень – ред.). Найдорожчі коштують п’ять тисяч (2100 гривень – ред. )», – каже продавець.

Нехай люди підходять – знижки будуть

Попри великий асортимент, донецькі продавці скаржаться: покупців мало. І тому готові торгуватися і знижувати ціни: «Нехай люди підходять – і будемо розмовляти. Знижки будуть».

Жіноче взуття коштує трохи дорожче: «Нормальні жіночі чоботи можна купити в межах шести тисяч (близько 2520 гривень – ред. ). Шкіра всюди натуральна, хутро всюди буде або шерсть, набивка, або овчина, набивка», – пояснює продавець.

Більшість взуття на донецькому ринку привезене із сусідньої Росії: «З Ростова переважно, російське взуття», – каже продавець.

Пуховики – найпопулярніший зимовий одяг донецької молоді. Цієї зими, частіше за інші, купують пуховики до коліна і нижче, зі штучним наповнювачем.

«Це – силікон холлофайбер. Фабричний Китай. Вартість – від 3500 (близько 1470 гривень – ред. ) до 7500 (близько 3150 гривень – ред. )», – показує асортимент продавець.

Покупці кажуть: ціни хоч і кусаються, але як є потреба, змушені купувати необхідні речі.

«Цього сезону купували дитині курточку. Коштувала – 3800. На ринку це середня була ціна», – розповідає подружжя з Донецька.

В той час, як дедалі більше світових дизайнерів відмовляються використовувати хутра тварин, на донецьких ринках такі шуби, як і раніше, в моді.

«Найдорожча у мене шуба – 30 тисяч рублів (близько 12600 гривень – ред.). Все! Це шиншила. Всі вже зрозуміли, що пуховики – це фігня», – розповідає продавчиня шуб.

Продавці натурального хутра проти не лише пуховиків, але і штучних шуб: «Шуба набагато краще, якісніше і довголіття у неї довше. За штучні навіть і говорити не хочу. Ну що штучна – один сезон відносив, і вона звалялася, як плюшевий ведмедик», – доводить жінка.

Скільки коштує одягтися на зиму в Луганську?

Купувати теплі речі кинулися і в Луганську. При цьому луганчани теж звертають увагу на високі ціни і шукають можливості заощадити.

«Одяг зимовий, тепле взуття коштуватиме до 10 тисяч», – каже луганчанка.

За светр на луганському ринку просять від 500 до 800 і більше гривень. Ринкові розцінки на зимове взуття зі шкірозамінника – від 335 гривень, з натуральної шкіри – півтори тисячі і дорожче.

Тутешні продавці кажуть, що в магазинах такі ж речі коштують значно дорожче. Запропонують і рукавички, і пуховики. Ціни на зимових верхній одяг на луганському ринку можна знайти від півтори тисячі до чотирьох тисяч гривень і вище.

«Це фабричний Китай. Можете погуглити, подивитися. У них іменна підкладочка», – показує пухових продавчиня.

Чимало в Луганську і магазинів одягу «секонд-хенд». Тут отоварюються ті, хто хоче максимально заощадити, або модники, які полюють на брендові речі.

Жителі окупованих територій зізнаються: купувати новий зимовий одяг не поспішають.

«В цьому році не планую – все по-старому», – посміхається чоловік.

Нічого цього року не купувала. У мене немає таких грошей

«Напевно, якщо порівняти, які зараз зарплати, дорого», – каже жінка.

«Я думаю, тисяч 50 треба. Якщо рахувати – взуття, шапку, пальто. Нормальні речі – так. Рукавички шкіряні. Нічого цього року не купувала. У мене немає таких грошей», – розповідає жінка.

Але, незважаючи на таке розмаїття зимового одягу, багато хто в цьому році вирішив перезимувати в старому – і в Донецьку, і Луганську.

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