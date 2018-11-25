З Абхазії в «ЛДНР». Чи по кишені жителям окупованих міст екзотичні фрукти?

Апельсини, мандарини і хурма на ринках окупованого Донбасу і анексованого Криму. Звідки привозять екзотичні фрукти, попри заборону торгувати з бойовиками і міжнародні санкції? Про ціни і походження цитрусових на прилавках Донецька, Луганська і Сімферополя – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Мандарини з Абхазії привезли. Дуже хороші. Смачні, дуже смачні», – хвалить товар продавець на донецькому ринку.

З невизнаної Абхазії – саме звідти привозять більшість цитрусових та інших фруктів на ринки окупованих Донецька і Луганська.

«В Абхазії завжди найсмачніші – що гранати, що апельсини, що мандарини. Вони смачніші», – наголошує інша продавчиня.

Вартість мандарин у Донецьку – 85 рублів за кілограм, тобто приблизно 36 гривень. Абхазькі ж гранати коштують 50 гривень за кіло. Є і хурма. Її вартість – приблизно 36 гривень.

«75 рублів – «Корольок» (близько 32 гривень – ред.), 85 – хурма, «Волове серце» (близько 36 гривень – ред.). Все з Абхазії», – каже продавець.

Ще в Донецьку чимало фруктів з Туреччини і Азербайджану.

«Цю хурму з Азербайджану привезли. Хороша вона», – показує фрукти продавець. Їх вартість така ж як з Абхазії – приблизно 32 гривні.

На луганських ринках екзотичних фруктів теж вистачає.

«Це – з легкою кислинкою буде, це – просто приторний, це Абхазія – солодкий хороший», – каже торгівець.

«Це Азербайджан. Дуже смачний хороший гранат», – показує товар продавчиня із сусіднього павільйону.

А от чи цікавляться покупці походженням фруктів?

«Хурму купив. Припускаю, що це з південних країн», – каже донеччанин.

«Де виростили не знаю, не цікавлюсь», – відповіла жінка.

І в Донецьк, і до Луганська цитрусові завозять з одних і тих же місць.

«Ну, а що тут приховувати? Тут всі все знають. Кажуть, з Туреччини. Але я надаю перевагу нашому – з Абхазії, тому що мені подобаються вони. Своє є своє», – каже чоловік.

​Екзотичні фрукти на ринках анексованого Криму

– Апельсини чиї у вас?

– Туреччина є і Африка є.

Попри міжнародні санкції через анексію Криму і заборону на торгівлю з півостровом, на ринках Сімферополя – вдосталь іноземних цитрусових.

– У вас абхазькі мандарини?

– 60 рублів, справжні (приблизно 25 гривень – ред.), – каже продавець.

– А вони кращі, ніж турецькі?

– Звичайно, у мене турецькі теж є. 75 рублів (приблизно 32 гривні – ред.), – зазначив чоловік.

– А чому турецькі дорожчі, якщо абхазькі кращі?

– Дорога. Тут же ближче, ніж з Туреччини везти. Абхазія – ось! Сочі і вже Абхазія.

​Тут, як і на Донбасі, багато товару з Абхазії. І екзотичні плоди фейхоа – теж. Кілограм цієї ягоди у Криму коштує мінімум 105 гривень.

Але зустрічаються на сімферопольських ринках і фрукти, вирощені під кримським сонцем. Приміром, кримська хурма коштує приблизно 27 гривень за кілограм.

– Хурма звідки у вас?

– «Корольок шоколадний» – наш.

Щоправда, деякі продавці зізнаються: довіряти цінникам варто не завжди.

​– А це чия хурма?

– Азербайджан. На ящиках написано. Ось маркування «Made in Azerbaijan», – відповів продавець.

– Так ось написано «Алушта».

– Ну, написати і я можу. Сказати, що Алушта? Давайте скажу.

Покупці – і на Донбасі, і в Криму – обирають фрукти прийнятні і за ціною, і просто за смаком.

«Вони не питають звідки. Вони просто намагаються, якщо солодке – значить беруть», – каже продавець.

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