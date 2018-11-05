«Загони Путіна» з бойових бубусь – все не так весело і безневинно

Розв’язана російським президентом Володимиром Путіним війна на Донбасі не припиняється вже п’ятий рік. А російські політтехнологи винаходять все нові способи, як підтримати позитивний імідж російського президента. Один з таких проектів – громадська прокремлівська організація «Загони Путіна». Крики, лозунги та масова істерія – класичні прийоми, через які учасники руху, а це в основному голосні бабусі, давно стали інтернет-мемами. Хто і навіщо керує пенсіонерами? І як люди перетворюються на натовп? Детальніше – в матеріалі спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Росії нашій нічого не загрожує, допоки Путін при владі. Ура!», «Товариш Путін, ми – за вас, давайте, дерзайте. Вперед, усіх ворогів – прибираємо, молоде покоління вас завжди підтримає», «У нас є в Росії стабільність, надійність… А якщо без Путіна – то ми не знаємо, як далі жити». Такими гаслами просякнуті ледь не всі відео «Загонів Путіна». Завдяки ним ці люди прославилися в російськомовному інтернеті. Їх на YouTube-акаунті «Отряды Путина Soc Sprav» тисячі – з моменту появи першого відео шість років тому. Там же можна побачити будні «активістів»: вони збираються разом, переглядають відео з Путіним, Лавровим, лають опозиційні до Кремля сили, Україну з «бандерівцями», західних лідерів та виходять на мітинги.

У галасливих пенсіонерів, які на мітингах прославляють російського президента – особлива роль, впевнені аналітики.

Професіонали, для яких відведено особливий куточок в пеклі, які називаються «бабцьоводи»

«Професіонали, для яких відведено особливий куточок в пеклі, які називаються «бабцьоводи». Вони їх називають «в’язані», оскільки вони у в’язаних (плетених) шапочках», – розповідає медійник та політичний консультант Олексій Ковжун.

«Проводиться кастинг і відбір. Вони відбирають немолодих, «побитих життям» жінок, – з них формується кістяк. Створюється бойовий загін, який, власне, по дзвінку у цих «десятників», «сотників», цих ляльководів. У них є телефони, це все робиться досить швидко. З них створюється критична маса і туди вбивається така істерична нотка – вони починають голосити і дуже швидко перетворюються з розрізнених людських істот в натовп», – продовжує Олексій Ковжун.

«Ми змогли повністю нейтралізувати підрозділи Навального» – керівник «Загонів Путіна»

«Армія тих, кому за 60» розташувалася у Краснодарському краю. Вони – члени фонду «Соціальна справедливість», який активіст Марат Дінаєв заснував ще у 1996 році. Він же й керує «Загонами Путіна». Він заявляв про те, що над «Загонами Путіна» ніхто не стоїть, а учасники руху «самі себе утримують».

Підбиваючи підсумки минулого, 2017 року, Дінаєв звітував про те, що «всі завдання виконані».

Ми змогли повністю нейтралізувати всі тут підрозділи пана Навального, це могло бути непоганим передовим досвідом для всієї нашої країни, як треба розбиратися з тими хлопцями, які є прихильниками західного, так би мовити, шляху розвитку

«Ми змогли повністю нейтралізувати всі тут підрозділи пана Навального, фактично, вивезти їх з ладу, м’яко кажучи… Я думаю, це могло бути непоганим передовим досвідом для всієї нашої країни, як треба розбиратися з тими хлопцями, які є прихильниками західного, так би мовити, шляху розвитку», – заявляв Дінаєв в кінці минулого року.

У серпні 2017 року в Краснодарі активісти «Загонів Путіна» напали на передвиборний штаб російського опозиціонера Олексія Навального – вони вибили вхідні двері та розбили скло. Напередодні невідомі залишили на офісі «Загонів Путіна» напис «Путін – фашист», повідомляла російська служба Радіо Свобода.

Керівник організації Дінаєв заявляв також і про закриття проекту, бо його, нібито, не правильно зрозуміли. Але пізніше знову урочисто відкривав з приписом «Загони Путіна знову в строю».

Це дещо нова технологія пропагандистської кампанії. За цим стоїть Кремль

«Це серйозна історія. Це дещо нова технологія пропагандистської кампанії. За цим стоїть Кремль. Розумієте, це очевидно. Може бути фінансування безпосередньо, може бути фінансування через регіональні структури. Це ж ще паралельно просування такої імперської концепції через губернатора. Там охочих фінансувати таке багато. Це дорогий захід», – припускає російський підприємець і політик Костянтин Боровий.

Спалення опудала Трампа і трощення «ворожої техніки» пістолетом

У «Загонів Путіна» є декілька основних завдань: наприклад, лаяти російську опозицію та ненавидіти все західне. Взаємини російських «загонів пенсіонерок» з Америкою взагалі складні. Це відео привернуло до себе чималу уваги через діалог пенсіонерок про тяжку долю «бідних робочих людей американців».

– Мені так шкода американців, прямо я не знаю! Бідні люди робочі. Їх позбавили всього! Їх там вважають за ніщо.

– Не плачте. Все буде добре. Обов’язково Путін їм допоможе. Він всім допомагає. І американцям допоможе.

– Ну, ми сподіваємося.

Водночас, на інших відео учасники «Загонів Путіна» готові до рішучих дій у відповідь на санкції з боку США. Один з пенсіонерів розповів, що на знак протесту він «закрив свій валютний рахунок».

Інші ж виявили готовність блокувати посольство США.

– Як ми будемо відповідати на американські санкції? Що нам робити? Які пропозиції? Дівчатка, є у когось?

– Ну, як відповідати? Будемо, мабуть, їхати в Москву. Американське посольство блокувати, а що робити?

– Так, так!



Утім, нерідко загони пенсіонерів все ж переходять від слів до справи. Наприклад, у серпні цього року вони спалили опудало, схоже на американського президента Дональда Трампа. Разом з опудалом згорів й прапор США.

У серпні цього ж року у відповідь на американські санкції бабусі вирішили трощити і палити гаджети американської фірми Apple. Цікаво, що «розібратися» з «ворожою технікою» одна з учасниць вирішила за допомогою німецького самозарядного пістолета часів Першої світової війни Mauser C96, який витягнула зі своєї рожевої сумки.

Дурість-дурістю, але ролики перетворюються на вірусні. Вони виконують роль «пошти», доносячи цей треш до суспільства

«Ефективність висока. Дурість-дурістю, але ролики перетворюються на вірусні. Їх починають розміщувати представники опозиції, сприймаючи це як треш. Насправді вони виконують роль «пошти», доносячи цей треш до суспільства», – каже російський підприємець і політик Костянтин Боровой.

«Вони входять в такий раж, що здатні вбити людину»

«Загони Путіна» досягли чималого успіху в мистецтві вихваляння лідера. Звичне діло – заяви про те, що «Путін багато чого зробив для Росії» та захоплення нібито його людськими якостями: «Путін – розумна, добра і делікатна людина».

Крім того, в пориві неймовірної відданості дві бабусі оголосили, що будуть голодувати за Путіна. Проте подальша доля цієї акції невідома. Публічні пропагандистські вистави тривають не перший рік. І це вже перестає бути просто безневинними жартами, вважають експерти.

Досить 10-20 таких ось бабусь, щоб зірвати будь-який захід, щоб захопити будь-яке приміщення. Спостерігати за цим просто страшно

«Прямо на очах відбувається дегуманізація людей. Ти бачиш перед собою не просто людей, які прожили довге життя, наповнену любов’ю, сумом, радістю, горем. Ти бачиш перед собою абсолютно знеособлений, навіть не можна назвати, що натовп, оскільки досить, скажімо, 10-20 таких ось бабусь, щоб зірвати будь-який захід, щоб захопити будь-яке приміщення. Це страшно, спостерігати за цим це просто страшно. Причому вони входять в такий раж, що вони в змозі, наприклад, вбити людину», – каже політичний консультант Олексій Ковжун.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: