Прифронтовий Донбас і пропаганда: чи успішно Україна глушить російське телебачення?

Україна заглушила сигнал російських і сепаратистських телеканалів у прифронтових містах і селищах. Наказ особисто віддавав президент Петро Порошенко на засіданні військового кабінету 19 квітня. Донбас.Реалії перевірили роботу глушилок в Донецькій області, побачили перешкоди, які вони створюють. Крім того, в десяти кілометрах від лінії фронту кореспондентам вдалося без перешкод подивитися на російський військовий парад.

У селищі Курдюмівка Донецької області звикли не тільки до щоденної канонади на горизонті, але й до перегляду російських телеканалів. Антени багатьох будинків розгорнуті в бік Горлівки.

Жителька Курдюмівки Алла Іванівна останні три тижні телевізор практично не вмикала, тому що він «шумить і гуркотить». Але розповідає, що звикла дивиться російські телеканали.

«А що Росія показує – ви мене не оштрафуєте? Та яка різниця, я розумію там по ньому, мені хтось із молодих його включив – я його й дивлюся», – розповідає жінка.

Російські телеканали на території, яку контролюють бойовики угруповання «ДНР» стало неможливо дивитися. Щоправда, разом з ними в Курдюмівці заглушили і українські ЗМІ.

5 хвилин проходить, 10 – знову немає сигналу, і скільки не крути

«Антену перевернеш, думаєш, на Костянтинівку або Артемівськ (тепер Бахмут – ред.), нібито щось піймаєш, показує. 5 хвилин проходить, 10 – знову немає сигналу, і скільки не крути, – перешкоди увесь час», – жаліється ще одна мешканка Курдюмівки Галина.

​Скрізь перешкоди – миготить

«Скрізь перешкоди – то миготить, то таке, не чорно-біле, а нібито сіре або біле. Показували – і «Інтер» дивилась, і «1+1». А зараз, хоч крути, хоч клацай – бачите що. Чи у зв’язку з війною, чи що воно заважає», – Алла Іванівна показує журналістам Донбас.Реалії, як у неї працює телевізор.

«​Глушилки» під секретом

«​Глушилки» запрацювали за вказівкою президента Петра Порошенка на засіданні військового кабінету. Тоді він урочисто наказав включити систему глушіння.

Принцип роботи глушилок засекречений. Відомо лише, що радіо і телебачення глушать безпосередньо вздовж лінії фронту.

«Сигнал, який розповсюджується з телевеж у Донецьку та Луганську не проходить вглиб української території. Зараз вона перекриває мовлення близько 80% підконтрольної української території», – каже радник голови державної служби спецзв’язку і захисту інформації України Сергій Прокопець.

Тим не менше, супутниковій антені «глушилки» не перешкода. У селі Курдюмівка візуально як мінімум половина будинків з «тарілками», як їх називають в народі.

«Стріляли, і я телевізора не вмикала» – жителька Курдюмівки

У сторону Горлівки спрямована «тарілка» жительки селища Курдюмівка Раїси Мотриченко. Їй дивитися російські телеканали ніщо не заважає.

– Ви дивитеся і українські, і російські новини?

– Так, й ті, і ті дивлюся.

– А яким більше довіряєте?

– Я не скажу вам поки що, яким я довіряю.

Поки в телевізорі обговорюють Медведєва та новий уряд Росії, Донбас.Реалії запитують Раїсу Іванівну, чи дивилася вона інавгурацію російського президента Путіна.

«Стріляли, і я телевізора не вмикала – бухкають, бухкають, що я думаю, ну його в баню», – ділиться Раїса Мотриченко своїми враженнями.

Російський військовий парад у прифронтових селах Донбасу

Російський військовий парад 9-го травня команді Донбас.Реалії вдалося без перешкод подивитися у ще одному прифронтовому селі Одрадівка, Бахмутського району Донецької області. У компанії місцевого поета Миколи Джміля.

«Минулого року пробував подивитися його цілком, але не витримав», – розповідає Микола Джміль.

У телевізорі спочатку по Червоній площі проходять солдати, потім російська військова техніка.

Ця зброя, оці паради розраховані на залякування своїх сусідів, в тому числі й України

«Те, що ми бачимо зараз на цьому параді – швидко може бути поряд з нами, бачте, яке страхолюдище. Ця зброя, оці паради якраз розраховані на залякування наших, своїх сусідів для них, в тому числі й України», – каже поет.

За російським військовим парадом 9 травня слідкували і в Курдюмівці. Житель села Олег розповів Донбасс.Реалії, що прямий ефір з Москви він дивився навіть із перешкодами, які створює українська система протидії російському мовленню.

«Дивилися парад, звичайно, красивий по Росії. По Україні трошки дивилися, «деенерівці» поскаржилися, тому що їм трошки зіпсували свято. До речі, Путін у них головний президент, нормальна людина Росії», – розповідає він.

А от поет Микола Джміль російські новини свідомо перестав дивитися ще на початку бойових дій. Але він у прифронтовій зоні, мабуть, виняток. Російська пропаганда на українському Донбасі свою справу робить, переконаний він.

«Основна маса людей середнього віку і похилого віку свої погляди ще не змінила. Погляди щодо цієї війни, досі багато хто говорить, що ніякої російської агресії немає, військової техніки немає, і так далі», – розповідає Микола Джміль.

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