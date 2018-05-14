Росія використовує війну на Донбасі і для утилізації своєї зброї – Мусієнко

Кількість обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі не зменшується. За даними штабу Операції об’єднаних сил, напередодні поранені двоє українських військових. За цими даними, бойовики російських гібридних сил 63 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували міномети і артилерію. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових у порушенні режиму припинення вогню і у пораненні внаслідок обстрілу кількох цивільних у місті Горлівці. А в угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку Збройних сил України напередодні. Водночас, як повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил, російські війська на Донбасі застосовують «новітні реактивні снаряди».