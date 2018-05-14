Візит Волкера – перш за все гуманітарна місія – Бистрицький

Візит спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера носитиме, швидше, гуманітарний характер, вважає філософ Євген Бистрицький. На його думку, для врегулювання конфлікту на Донбасі Нормандська четвірка повинна докладати більше зусиль. А безпековий експерт Василь Богдан переконаний: переговори не переконають Росію повернутись у правове поле, і на прийдешніх виборах в Україні Кремль намагатиметься привести до влади в Києві проросійські політичні сили.

Нічого нового від Волкера Україна не почує, переконаний експерт-американіст Олександр Потєхін.

Процес є, просування немає

«Процес є, просування немає. Чи почнеться рух в цьому напрямку? Сьогодні його немає, прямо скажу, ніяких натяків, ніякого порядку денного, який нам невідомий, але відомий Суркову і Волкеру, немає. Тільки якісь широкі події світові, які змінять контекст, можуть зсунути з мертвої точки процес нормалізації, умиротворення російсько-української війни», – переконаний Потєхін.

У зв’язку з майбутнім візитом Курта Волкера на Донбас експерт з питань безпеки Василь Богдан зазначає: США докладають зусиль, аби повернути Росію в правове поле, та їх може бути недостатньо.

Мета Кремля в тому, щоб привести в Україні до влади реваншистські прокремлівські сили

«З огляду на те, що в нас наступного року президентські вибори, то адміністрація Путіна всілякими зусиллями буде намагатися гальмувати вирішення і Мінських домовленостей, і йти на якісь проривні дії з приводу того, щоб врегулювати ситуацію на Донбасі і врешті вирішити безпекові зобов’язання з Мінських угод і так далі. Мета Кремля полягає в тому, щоб вплинути різними діями, і латентними, і відкритими, і політико-дипломатичними, і військовими на східному фронті, на те, щоб привести в Україні до влади знову реваншистські прокремлівські сили», – вважає Богдан.

Хоча експерт не очікує від приїзду спецпредставника радикального прориву, однак зазначає: такий візит дасть імпульс для активізації західних партнерів України.

Україна на правильному шляху

«Те, що вже є успіхи у вирішенні питань наших позовів в Міжнародний суд в Гаазі і різні проблеми, пов’язані з енергетичною складовою, дають підстави, що Україна на правильному шляху і треба ситуацію дотискувати і діяти більш рішуче. І головне: ми не повинні просити, ми повинні вже на даний момент (можливо, це виглядає дещо радикально) вимагати від наших західних партнерів діяти більш рішуче», – вважає співрозмовник Радіо Свобода.

Завідувач відділу Інституту філософії Національної академії наук України Євген Бистрицький припускає, що візит Волкера буде переслідувати скоріше гуманітарні цілі.

«Ситуація, яка склалася в стосунках між окупованою зоною та Україною, особливо те, що стосується перетинання кордону, стосунків людей до людей – вони привертають зараз більшу увагу. Ви знаєте, що Сполучені Штати виділили 125 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу так званій сірій зоні. Думаю, що суть цього візиту (Волкера – ред.) – це перш за все своєрідна гуманітарна місія», – міркує науковець.

Водночас Бистрицький зазначає, що зусиль київської влади на міжнародних майданчиках замало.

«Я був би менш оптимістичним щодо того, що Україна правильно робить, позивається в Гаазький суд щодо різних фактично міжнародних злочинів, скоєних Росією на території Криму та окупованих територіях. Цього недостатньо. Очевидно, що більш активною мусить бути Нормандська четвірка».

В цьому контексті філософ покладає надії на співпрацю Петра Порошенка з канцлером Німеччини Анґелою Меркель та президентом Франції Емманюелем Макроном.

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