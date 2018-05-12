Волкер анонсував поїздку на Донбас наступного тижня

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер анонсує поїздку на Донбас наступного тижня.

«Я прямую на схід України наступного тижня, щоб дізнатися більше про ситуацію на місці і про гуманітарну кризу на Донбасі», – заявив Волкер у Twitter.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.