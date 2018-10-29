Хто наймає квартири в Донецьку і в Криму?

Узяти і здати в оренду квартиру в Донецьку. До 2014 року бізнес ріелторів у місті розвивався, а охочих найняти житло було чимало. Як із цим сьогодні? Чи легко знайти квартиру? Скільки це коштує? І як із окупованого Донецька переїжджають жити в анексований Крим? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Попри ситуацію на Донбасі, взяти або здати в оренду житло в Донецьку можливо. Агенції нерухомості працюють.

Ринок оренди існує. Це дуже популярний напрям у нас в нашій діяльності

«Ринок оренди існує. Це дуже популярний напрям у нас у нашій діяльності», – каже ріелтор із Донецька Марина.

Фахівці розповідають: якщо раніше в Донецьк приїжджали з інших областей України, то в останні роки все змінилося.

«Люди мігрують по Донецькій області, по «ДНР» (частина області, захоплена угрупованням «ДНР» – ред.). Приїжджають до нас із Маріуполя і винаймають у нас квартири. Люди – з Дзержинська, з Докучаєвська. Люди приїжджають працювати», – каже ріелтор.

Шукають житло переважно молодята, які розпочинають своє сімейне життя в найбільшому місті окупованої частини Донбасу.

Іще одна особливість останніх років: люди винаймають квартири передовсім у центрі. «Ворошиловський район, скажімо так, лідер з оренди квартир», – зазначає ріелтор.

​Вартість оренди в Донецьку

Після початку війни на Донбасі вартість оренди квартир на головних вулицях і в спальних районах змінилася – тепер вона майже не відрізняється.

«Ціна – від чотирьох (близько 1720 гривень – ред.) до десяти тисяч рублів (близько 4300 гривень – ред.)», – таку вартість за однокімнатну квартиру за місяць у самому центрі міста називає ріелтор.

«На околицях Донецька, скажімо, від трьох (близько 1300 гривень – ред.) до семи тисяч рублів (близько 3000 гривень – ред.)», – додає Марина.

Є попит і на апартаменти. «Квартири з дизайнерським ремонтом. Можуть собі дозволити винайняти квартиру за 15 (близько 6500 гривень – ред.) чи за 20 тисяч (російських рублів, близько 8600 гривень – ред.). Журналісти іноземні винаймають квартири такого плану», – зазначає ріелтор.

​Із Донецька в Крим: чи легко винайняти житло?

При переїзді з окупованого Донецька в анексований Крим питання «де жити» – номер один. У сімферопольських оголошеннях про оренду житла часто зустрічається дискримінація за національною ознакою.

Часто можна побачити оголошення, в яких навмисно підкреслюють – «приїхали з Москви».

У кримських газетах те ж саме.

– Алло. Це агентство нерухомості?

– Так.

– У мене є знайома сім’я, вони з Донецька. Хочуть переїхати до Сімферополя. Донецьким орендують у нас квартири, здають?

– Так-так. Двокімнатна 25 тисяч мінімум (близько 10800 гривень – ред.).

Частина кримських господарів за власні квартири хоче від мешканців із Донецька не лише своєчасну оплату. «Деякі господарі хочуть документи. Наприклад, реєстрацію», – підтверджує ріелтор.

Після анексії півострова, який тепер Росія вважає «своїм», жителі Донбасу і решти материкової України – якщо хочуть жити в Криму – повинні отримати тимчасову російську реєстрацію як «іноземці».

«За це штрафують людей», – каже ріелтор.

А деякі кримські ріелтори взагалі не радять людям із Донецька переїжджати в Крим.

Ви знаєте, дуже великі будуть труднощі. Не беруть таких людей. Там же написано в паспортах все це – «донецькі»

«Ой, ви знаєте, дуже великі будуть труднощі. Не беруть таких людей. Не погодяться господарі. Тому що все одно треба договір заповнювати. Там же написано в паспортах все це – «донецькі». Ви вибачте, будь ласка», – каже ріелтор із окупованого Криму.

Житло здають і беруть в оренду. Люди, як і раніше, переїжджають: із області в Донецьк, по місту і навіть із Донецька в Крим.

І якщо в Криму після російської окупації ціни на оренду зросли, то в Донецьку – впали через окупацію.

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