У Донецьку подорожчали продукти. Із чим це пов’язано?

В Донецьку злетіли ціни на продукти. Курятина, ковбаса, яйця, крупи, цукор та багато іншого раптово подорожчали. В деяких магазинах обмежили продаж товарів. Чому це сталося? Що про це думають продавці та покупці? І про що говорять на донецьких ринках?

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На донецьких ринках і в магазинах подорожчали продукти на 10-15% – місцеві жителі неприємно здивовані. Кажуть: дорожчає все, особливо курятина. Дійсно, найбільше ціни злетіли саме на куряче м’ясо. Тепер гомілку на ринку в Донецьку можна придбати приблизно за 60 гривень, курячі стегенця і тушку – за 67, грудку – за 88, а філе – за 108 гривень в українському еквіваленті.

«Курка дуже подорожчала. Це треба ось запитати у наших керівників – чому так ціни піднялися», – нарікає продавчиня на донецькому ринку.

А портал «Донецкие новости» навіть опублікував фото-доказ: оголошення в одному з міських супермаркетів про обмеження на купівлю курятини – не більш ніж 5 кілограмів в одні руки.

Ціни на яйця теж піднялися. На місцевих базарах десяток коштує щонайменше 24 гривні. Великі – по 30. Донеччани нарікають: ціна «стрибає» практично щотижня.

Крупи і цукор

Окрім того, подорожчання торкнулося й круп, які, за твердженням місцевих продавців, переважно російського виробництва. Водночас дорожчає в Донецьку і цукор. Кілограм цукру на донецьких ринках і магазинах тепер коштує приблизно 21 гривню.

​– Ціна на цукор дуже сильно змінюється. Він був від 40 рублів. А останнім часом – 45-47.

– Як ви думаєте через що подорожчання?

– Через долар. Як нам пояснюють, принаймні.

Донеччани обурюються – кажуть, що ціни ростуть майже «щоночі».

«Продукти м’ясні – це просто слів немає. Ось кажуть, що «митні платежі» нижчими зробили, так а чому ж ціни ростуть за ніч на 20-30 рублів?» – розповідає жителька Донецька.

Вимушена дієта

І покупці, і продавці підтверджують: дорожчими стали не тільки курячі стегенця, а й м’ясо з ковбасою.

Кілограм сирокопченої ковбаси тепер в середньому коштуватиме 255 гривень. Докторська – майже 140 гривень, а популярні філейні сардельки – 107. Продавці переконують: вся продукція – місцева.

«Все у нас – «ДНР». Єнакієве, Макіївка, Донецьк».

Але покупців від цього більше не стає, на думку продавців, тому що «у людей мало грошей».

«ДНРівські» зарплати «бюджетників» і пенсії невеликі і давно не піднімалися. На відміну від цін. Тому навіть невеликий стрибок відчутно б’є по бюджету жителів окупованого Донбасу. І зараз вони можуть дозволити собі ще менше. Опитані журналістами «Донбас.Реалії» жителі Донецька зізнаються: грошей вистачає тільки на найбільш необхідні продукти. Багатьох непідйомні ціни змусили сісти на вимушену дієту.​

​– Капуста, буряк, морква, картопля, хліб. Ну і ще іноді молоко. Раз на тиждень.

– Свинину я не можу собі дозволити. Рибку теж.

– Свинину, яловичину я взагалі не купую.

– Ковбасні вироби не можемо дозволити. Сири. Останнім часом я більше беру овочі – картоплю, помідори, моркву, цибулю, часник.

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