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14 Жовтень 2018, Київ 22:48
Донбас.Реалії

Це дає нам сили жити далі: як театри рятують жителів окупованих міст від воєнних буднів

Афіша театру «Донбас опера» в окупованому Донецьку

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Новий театральний сезон на окупованій частині Донбасу. Які спектаклі грають по той бік лінії розмежування? Чи ходять взагалі в театри в окупованих містах? І чому мистецтво стає особливо важливим під час війни? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Попри окупацію і бойові дії, на Донбасі працюють театри і ставлять вистави. І на вулицях Донецька можна зустріти чимало справжніх театралів.

Це повинно змушувати нас жити далі

«Люди повинні відволікатися від усього того, що відбувається в місті, в країні. Це повинно змушувати нас жити далі», – каже донеччанин.

Жителі Донецька ходять в театр, попри ціни.

Жителі окупованого Донецька йдуть на прем’єру вистави
Жителі окупованого Донецька йдуть на прем’єру вистави
Найдешевший квиток виходить 250 рублів. Це дорогувато

«Найдешевший квиток виходить 250 рублів (приблизно 107 гривень – ред.). Це дорогувато, звичайно, дорогувато. Беручи до уваги, яка зараз пенсія у людей, скажімо, які заробітки у людей», – зізнається жінка.

У театрі «Донбас опера» дають «Пікову даму» Чайковського. На прем’єру прийшли не лише донеччани.

У театрі «Донбас опера» дають «Пікову даму»
У театрі «Донбас опера» дають «Пікову даму»

«Ми з Макіївки приїхали», – розповідає жінка, в очікуванні на початок вистави.

«Це прем’єра. Перший раз в Донецьку – вирішили відвідати», – каже чоловік.

Класика – популярна серед глядачів. У Донецькому театрі опери і балету – аншлаг.

У театрі – аншлаг
У театрі – аншлаг
Ми бачимо людей будь-якого віку

«Ми бачимо людей будь-якого віку: починаючи від дітей і закінчуючи літніми людьми. Зараз всі-всі відвідують», – розповідає чоловік.

«Раніше більше дорослі ходили, а зараз багато молоді», – додає жінка.

Дедалі більше молоді відвідують театри, каже жінка
Дедалі більше молоді відвідують театри, каже жінка

«Прийшла, бо люблю Чайковського», – каже жителька окупованого Донецька.

«Зараз, мені здається, люди навіть частіше ходять. Тому що хочеться якось жити», – каже відвідувачка театру.

Останні приготування оркестру перед виставою
Останні приготування оркестру перед виставою

Звучить третій дзвінок, глядачі поспішають до зали, оркестр налаштовує інструменти, гасне світло. На кілька годин в цьому залі всі забудуть про проблеми і труднощі.

Хліба чи видовищ? І чи потрібен взагалі театр, коли стріляють?

«Не те що необхідний, а вкрай необхідний», – переконаний донеччанин.

Театр «вкрай необхідний», каже чоловік
Театр «вкрай необхідний», каже чоловік

Це одна з найкращих розваг, що залишилася

«Безумовно, потрібен. Особливо зараз, тому що в Донецьку – це одна з найкращих розваг, що залишилася», – каже дівчина.

«Необхідний. Просто необхідний. Це бальзам для душі», – посміхається жінка.

Вистава «Пікова дама» в окупованому Донецьку
Вистава «Пікова дама» в окупованому Донецьку

«Це дуже таке питання слизьке і часто ми його ставимо собі – чи потрібні такі свята? Ви знаєте, потрібні. Це піднімає і дух, і все-таки трішечки пом’якшує і моральний удар, скажімо, по нервах. Людям потрібні позитивні емоції. А де як не в театрі ми їх отримуємо?!» – переконана відвідувачка театру.

Театри рятують від переживань, розповідає жінка
Театри рятують від переживань, розповідає жінка

Культура – це та опора, на яку ми повинні спиратися, попри все

«Людина чим відрізняється від тварини? Культурою. Ми повинні пам’ятати, що ми люди. І культура – це та опора, на яку ми повинні спиратися, попри все», – відповів житель Донецька.

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