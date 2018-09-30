Запаси на зиму: вартість овочів і фруктів в окупованих містах

Осінній урожай на ринках Донецька і Луганська. Які овочі та фрукти стали дешевшими, а які навпаки зросли в ціні? Звідки їх привозять в окуповані міста? І що жителі Донбасу традиційно консервують на зиму? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



Осінній урожай на ринках Донецька. Овочів і фруктів – вдосталь, та й покупців не бракує. Городяни готуються до зими: багато хто купує овочі мішками, кажуть, так дешевше.

«Капуста коштує 18 рублів (близько 7,75 гривень – ред.). Якщо брати сітками –16 (близько 6,90 гривень – ред.). Загалом, добре, добре беруть», – задоволений продавець.

Найпопулярніший товар, звичайно ж, картопля. Її вартість на ринку 18 рублів за кілограм – це майже 8 гривень. Ще активно купують ріпчасту цибулю – приблизно по 6,50 гривень за кілограм.

«Ось морквичка коштує 25 рублів (близько 10,75 гривень – ред.), – каже продавець.

Помідори та огірки – уже дорожчі під кінець сезону, але так само затребувані: «За 25 рублів продають (близько 10,75 гривень – ред.). Було дешевше, зараз подорожчало», – каже донеччанка, яка теж прийшла поповнити свої запаси овочів і фруктів на зиму.

Головний фрукт сезону – яблука. Їхня середня вартість – 60 рублів за кілограм, тобто приблизно 26 гривень. Однак у розпал сезону можна знайти й дешевше – до 10 гривень за кілограм.

«Купують нормально. Ціна така, що дозволяє, тому беруть, – каже продавчиня фруктів.

Продавці запевняють: всі овочі та фрукти місцеві – з Донецької області.

«З Амвросіївки, села Успенка», – каже продавець картоплі.

«Наш товар з Тельманівського району, села Вільне», – додає інший торгівець.

Деякі продавці зізнаються: нерідко завозять продукти з Росії.



– А що краще беруть наше місцеве або російське?

– Ну, ви знаєте, напевно, місцеве краще беруть, – відповіла продавчиня.

Ринки Луганська: ціни і попит

На луганських ринках – теж осінній урожай і вже осіння погода.

– А картопля ця місцева чи привезена?

– Білоруська. Звичайно, привезена, – каже жінка.

Імпортна картопля коштує майже 11 гривень.

А популярний сорт яблук «Симеренко» – близько 22 гривень за кіло. «Ось ці ось яблука – з Білорусі, ці – з Краснодару», – показує продавець.

Томати коштують близько 20 гривень.

І, звичайно, головний осінній овоч – гарбуз. Майже 9 гривень за кілограм.

Чи по кишені овочі і фрукти місцевим жителям?

Радіо Свобода поцікавилося у жителів Донецька: як змінилися ціни порівняно з минулим роком і чи по кишені їм фрукти та овочі? Думки донеччан розділилися.

«Цього року ціни значно дорожчі», – констатує житель Донецька.

«Та нормально коштує», – відповів інший чоловік.

«В принципі, прийнятні ціни», – каже донеччанка.

«Ціни? Ну, ціни можна і поменше, звичайно», – відповів літній чоловік.

Так чи інакше, саме осіннього врожаю багато хто чекає, щоб законсервувати на зиму якомога більше, кажуть, так смачніше і дешевше.

«Ой, я вже вдруге прийшла. Все купую, бо закриваю все – і помідори, і огірки, і перець, і соте і всяке закриваю. Ринок у нас хороший, селянський. Хоч домашнє тут купиш все», – каже жінка.

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