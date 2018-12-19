На Софійській площі в Києві засяяла вогнями головна ялинка країни (фото+відео)

До Дня святого Миколая на Софійській площі в Києві запалили головну ялинку країни. Цьогоріч на ній майже три кілометри гірлянд та понад півтори тисячі різнокольорових дизайнерських іграшок.

Головна ялинка країни на цей раз збірна. Металевий каркас доповнили гілки сосни, частина з яких привезена з Верховини, частина з Летичева. За даними організаторів, разом із зіркою висота ялинки становить майже 30 метрів.

Відсвяткувати День святого Миколая на Софійську площу прийшли тисячі людей. Довкола пам’ятника Богдану Хмельницькому почав курсувати так званий потяг бажань – «Полярний експрес». Два кола обійдуться у 80 гривень для дитини до п'яти років та дорослого. Старшим – 80 гривень з кожної.

Облаштовано на Софійській площі декілька фотозон та сувенірний ярмарок, також встановлено фудкорди та екран, за допомогою якого охочі можуть передавати свої привітання та побажання.

Головна ялинка країни простоїть на Софійській площі до кінця зимових свят.