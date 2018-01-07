Індекс олів’є: новорічні ціни на Донбасі і в Криму

На окупованій частині Донбасу зустріли новий 2018 рік. Як відсвяткували: що їли і що пили в новорічну ніч? Кому застілля було в радість, а кому серйозно вдарило по кишені? «Донбас.Реалії» підрахували індекс новорічного столу в окупованих Луганську і Донецьку, а також прифронтовому Краматорську та в анексованому Криму.

В окупованому Донецьку за декілька днів до Нового року на ринках було не проштовхнутися. Традиційно, найбільш жаданими до свята виявилися продукти для новорічного салату олів’є. Саме за ними жителька Донецька Наталія вирушила на місцевий ринок. Ковбаса, майонез, зелений горошок, морква, яйця, кілограм картоплі – усього на святковий салат жінка витратила близько 140 рублів (66 гривень).

Впоравшись із чергами на ринку, Наталія прямує до супермаркету, щоб докупити додаткові атрибути новорічного столу.

«Шампанське, мандаринки і баночка ікри. Шампанське – 240 рублів (≈113 грн – прим. ред.), ікра – 366 (≈172 грн – прим. ред.), мандарини – по 29 рублів (≈14 грн – прим. ред.)», – розповідає Наталія. Крім того, до святкового столу вона купила й ігристе. За її словами, її родина надає перевагу місцевому виробнику й закордонне шампанське вона не брала.

Все життя п'ємо наше, місцеве. Українське

«Все життя п’ємо наше, місцеве. Українське», – каже жінка.

У цілому ж, донецьке класичне новорічне застілля з олів’є, мандаринами і шампанським обійшлося у 193 гривні.

​Краматорськ

Напередодні свята на ринок прифронтового Краматорська прийшли продегустувати і купити все, що потрібно для новорічного столу, переселенці з окупованої Макіївки – Сергій і Вікторія.

Придбавши усе необхідне, вони кажуть: у бюджет вклалися. Зауважують, що ціни хоч і незначним чином, проте виросли.

«От візьмемо, приміром, картоплю. Раніше коштувала 4,50 за кілограм, а зараз – 6,50. Так по копієчці, по копієчці і все… Зелень вже 11 гривень коштує, раніше було вдвічі менше. Крім того, подорожчало м’ясо. А ковбаса… якщо раніше за 80 можна було взяти такої якості приблизно, то зараз – 105», – каже подружжя.

Краматорське олів’є готують за сімейним рецептом: додають мариновану ріпчасту цибулю і свіжу зелень.

«Раніше були дефіцити, і тому це олів’є було великим святом», – розповідає Сергій.

У підсумку в Краматорську на новорічний стіл витратили близько 225 гривень.

​Луганськ

Напередодні Нового року в окупованому Луганську святковий настрій був як на вулицях міста, так й на продуктовому ринку. Тут теж прикрасили ялинку, а для тих, у кого на новорічному столі головним блюдом слугувало м’ясо, – продукція на будь-який смак.

Загалом, набір для святкового столу в окупованому Луганську виявився дорожчим, ніж у Донецьку і Краматорську – 380 гривень.

Картопля ≈10 гривень;

Ковбаса ≈132 гривні;

Шампанське ≈132 гривні;

Мандарини ≈36 гривень.

Сімферополь

У сімферопольському супермаркеті – засилля продуктів із Росії. Зокрема, зустріти Новий рік із чаркою «російського коньяку «Острів Крим» в гривневому еквіваленті коштує приблизно 82 гривні. Або з келихом російського шампанського з Кабардино-Балкарії за таку ж суму. Водночас на анексованому Росією півострові без проблем знайшлося «Артемівське шампанське» з поміткою: «Україна, Донецька область, місто Бахмут».

Кримчанам з Сімферополя вибрати продукти до свята виявилося не дуже просто. Жителі міста ще не звикли до російських продуктів, що ускладнює вибір інгредієнтів до новорічного столу. «Русское село», «Кубаночка» – назви цих російських горошків не залишають сумнівів про те, де саме їх було вироблено.

Крім того, здивувала в Криму і червона ікра.

«Обкомівська» червона ікра з портретом Леоніда Ілліча

«Називається «Обкомівська». З портретом Леоніда Ілліча (Брежнєва – прим. ред.). Привезли її до Криму з далекого міста Новосибірська, де, очевидно, водяться лососі. Коштує 300 рублів (≈141 грн – прим. ред.)», – розповідає жителька кримської столиці.

В результаті кримське застілля на Новий рік виявилося найдорожчим: майже 520 гривень за класичний набір з олів’є, шампанського і мандаринів.

За рекордсменами із Сімферополя йдуть луганчани з тим же новорічним набором, але за 380 гривень. У Краматорську застілля обійшлося у 225 гривень.

А у Донецьку – 193 гривні.

І хоча ціни в Луганську, Донецьку, Краматорську та Сімферополі різні, новорічні побажання у всіх містах – дуже схожі. Побажання миру та завершення війни лунають з обох боків адмінмежі.

Щастя, здоров'я і щоб швидше закінчилася війна!

«Для нас дуже важливий мир. Щастя, здоров’я, і щоб швидше закінчилася війна!», «Миру. Здоров’я, щастя, радості, щоб не було ось цих ось «бахів», страху. Щоб все у нас було класно! Так і буде!» – бажають в окупованому Донецьку.

В анексованому Криму теж бажають миру на Донбасі, і ще дещо.

Найбільша наша мрія – та, про яку в Криму не можна говорити вголос

«Ми хочемо, щоб на Донбасі скоріше закінчилася війна. Ну, а про Крим найбільша наша мрія – та, про яку в Криму не можна говорити вголос. З Новим роком!» – вітають у Сімферополі.

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