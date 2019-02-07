Гонконг зустрів Рік Свині феєрверком вартістю в 35 мільйонів гривень – відео

10 мільйонів місцевих доларів асигнували спонсори на феєрверк в Гонконзі з нагоди настання Нового року за східним місячним календарем. У перерахунку це майже 35 мільйонів гривень. На набережну бухти Вікторія-харбор помилуватися яскравим видовищем прийшло майже 300 тисяч осіб. Вистава тривала 23 хвилини. За цей час із трьох пришвартованих барж було випущено 23 тисячі зарядів загальною вагою в 4,5 тонни. Вогняними спалахами в небі зображувалася цифра «8». Її вважають найщасливішим числом в китайській культурі. (Відео Reuters)