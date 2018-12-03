Воєнний стан на Донбасі. Як відреагували жителі Донецька і Маріуполя

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та деяких областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській і Вінницькій. Як новину про воєнний стан сприйняли жителі окупованого російськими гібридними силами Донецька і підконтрольного Україні Маріуполя? Що кажуть, про що думають і чого бояться українці – в ексклюзивному репортажі спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Перші дні воєнного стану на Донбасі. Жителі Маріуполя намагаються зрозуміти, що тепер на них чекатиме. Одні кажуть, що ситуація їх лякає, інші – не впевнені у тому, що ситуація якось кардинально зміниться.

Ще до того, як воєнний стан почав діяти, в Маріуполі підскочив курс долара – чимало людей вирішили купити іноземну валюту. Водночас у місцевих магазинах продукти з прилавків не змітають.

​«У зв’язку з введенням воєнного стану в країні у нас в торгівлі нічого не змінилося, ажіотажу не спостерігається», – розповідає керівник одного з маріупольських супермаркетів Ірина.



У ринкових продавців є пояснення, чому маріупольці не роблять стратегічних запасів.

«Який попит на продукцію, якщо у людей грошей нема? Знизився. Взяти те, що було 5 років тому і що зараз – це дві великі різниці. Раніше я, якби привіз цей товар, був би вже вдома в обід. Зараз два-три дні можу його возити і можу його не продати. Це з чим пов'язано? У людей грошей немає, вони не можуть собі дозволити купити нормальні продукти», – нарікає продавець на місцевому ринку.

Тим часом місто наповнюється чутками, що ж зміниться з введенням воєнного стану.

– Обіцяють закрити блокпости. Жінок з дітьми будуть випускати, а ось чоловіків, здається, ні.

– А звідки така інформація?

– З інтернету.

У кожного своя версія, чим нововведення обернеться для простих людей.

– Багато було бойових дій і не вводили стан, а це насторожує, розумієте.

– Я боюся за дитину. Хоча не обіцяють, кажуть, що ніякого призову не буде. Але це місяць, а може тривати і рік.

Є в мирному Маріуполі й ті, кого не лякає введення воєнного стану.

«Давно вже пора дати по зубах окупанта. Не чекати приводу, а робити це просто. Це шанс, як би звалити ось цю владу, яка в Кремлі окупувала, владу бандитів і перевертнів, яка «ґвалтує» свій народ. У нас шанс з’явився», – переконаний житель Маріуполя.

«Ми вже звикли» – жителі Донецька

В окупованому російськими гібридними силами Донецьку новину про воєнний стан зустріли спокійно.

– А чого в мене повинна бути паніка? У нас давно вже «комендантська година» – ми вже звикли.

– Паніки немає.

Але деякі побоювання все ж є у тих донеччан, які періодично виїжджають на неокуповану територію.

«Коли буду перетинати «кордон», до чоловіків будуть прискіпуватися. В принципі можуть в будь-який момент, якщо щось не сподобається, заарештувати...», – розмірковує житель Донецька.

Деякі донеччани впевнені, що на українських блокпостах «почнеться беззаконня» і не впевнені, що зможуть повернутися на окуповану територію.

Водночас люди по обидва боки лінії розмежування сподіваються на краще.

«У будь-якому випадку, я думаю, якихось загроз у зв’язку з введенням воєнного стану чекати не варто», – каже житель Донецька.

«Всі переживають за свою сім’ю, за своїх рідних. Ну, якось виживемо», – розповідає жителька Маріуполя.



ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: