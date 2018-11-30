Воєнний стан змінює критерії на виборах президента (огляд преси)

«Газета по-українськи» переконує, що у ситуації з введенням воєнного стану в Україні політично найбільше виграв президент Петро Порошенко. У програші – Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко. Експерт видання політолог Микола Давидюк зазначає, що Тимошенко зробила ставку на економіку, а ця тема буде другорядна. Її «економічні форуми» на тлі російської агресії виглядають зібраннями школярів. А жарти Зеленського видаватимуться недолугими. Критеріями для кандидатів на посаду президента буде військовий і політико-дипломатичний досвід. Політолог переконаний, що має перспективи також колишній міністр оборони Анатолій Гриценко. Покращаться позиції і у Романа Безсмертного, який був у Мінській групі, і перебуває в ролі суперексперта. Натомість народні депутати показали себе як політичні бізнесмени, а не державники, наголошує політолог. Для них потоки з бюджетів важливіші, ніж захист Маріуполя чи Азовського моря.

Увага України весь тиждень була прикута до конфлікту в Керченській акваторії. Агресія російських силовиків, введення воєнного стану і карикатурне судилище над українськими моряками не залишили шансів іншим подіям. За бортом залишилося навіть рішення Кабінету міністрів щодо «евроблях». Натомість, як пише газета «Сегодня», світова громадськість відреагувала стримано, закликавши до «деескалації з обох сторін» і висловивши лише стурбованість.

Чекали більшої рішучості від західних політиків і журналісти газети «Україна молода». У статті «Стурбованість є, дій – немає» видання пише, що Захід засуджує Росію за події в Керченськiй протоцi, але практично карати не готовий. Газетярі поділяють сподівання президента Петра Порошенка, який в інтерв’ю німецькому таблоїду «Більд», висловив надію, що після словесної підтримки європейські держави підуть на активні кроки, зокрема на посилення санкцій і військовий захист від Росії, щоб допомогти Україні.

Експерт«Газети по-українськи» юрист Євгенія Закревська, наголошує, що статус українських моряків, захоплених Росією, – військовополонені. Був збройний конфлікт між військово-морськими силами двох держав. Це визнають обидві сторони. В результаті цього конфлікту в полон потрапили 24 українські військовослужбовці. Судити їх нема за що. З ними повинні поводитись як із військовополоненими. На них поширюється Женевська конвенція, наголошує юрист.

Медичні новації, які вже відчули на собі практично всі українці, викликають неоднозначні оцінки, констатує газета «Голос України». З одного боку, з'являється інформація про розвиток медзакладів у сільській місцевості. З другого, наповнити їх професійними лікарями не вдається. Та й у міській медицині відбуваються неприємні зміни. Якщо минулими роками знайти там вакансію було майже неможливо, тепер заповнити їх висококваліфікованими медпрацівниками стає дедалі складніше. Про те, хто ж надаватиме якісну медичну допомогу, досліджувала парламентська газета.