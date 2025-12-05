Ірландські ЗМІ: під час візиту до Дубліна на шляху літака Зеленського фіксувалися дрони

Ірландські засоби інформації стверджують, що ввечері 1 грудня в Дубліні, незадовго до посадки літака президента України Володимира Зеленського в небі біля столиці острівної країни зафіксували кілька невідомих дронів військового типу, які летіли в напрямку маршруту президентського літака. Про це повідомили видання The Journal і The Irish Times із посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, безпілотники, ймовірно, злетіли з північного сходу Дубліна. «Дрони досягли місця, де мав перебувати літак Зеленського, в той момент, коли було заплановано його проліт там», – ідеться в публікації The Journal. Літак Зеленського приземлився в аеропорту Дубліна із невеликим випередженням графіка, зазначає видання.

Потім, як стверджують співрозмовники, безпілотники пролетіли над кораблем ВМС Ірландії, який розмістили в Ірландському морі під час візиту українського президента. Триває розслідування, яке має визначити, чи злетіли дрони з суходолу або не виявленого поки корабля. Хто керував дронами і де вони приземлилися, також невідомо.

За даними газети The Irish Times, корабель ВМС Ірландії помітив п’ять дронів, що летіли біля маршруту літака президента України. Видання зазначає, що під час приїзду Зеленського над Дубліном було запроваджено безполітну зону.

Безпілотники, за інформацією The Irish Times, з'явилися поблизу передмістя Дубліна Хоута приблизно в той час, коли там мав пролітати літак Зеленського.

Як повідомляє ВВС News, високопосадовці ірландського уряду були проінформовані про інцидент. Збройні сили Ірландії відмовилися від коментарів.

Публікацію ірландських ЗМІ прокоментував радник Зеленського Дмитро Литвин. «За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними, справді були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось у ньому змінювати», – сказав він.



