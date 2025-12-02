Ірландія пообіцяла додаткові 125 мільйонів євро допомоги Україні

Ірландія пообіцяла виділити додаткові 125 мільйонів євро фінансової підтримки Україні, включаючи 100 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу, повідомляє низка медіа.



«Додаткові 100 мільйонів євро нелетальної військової підтримки будуть надані, щоб допомогти Україні протистояти щоночним атакам російських ракет і безпілотників. Ірландія також надасть 25 мільйонів євро на постачання енергоносіїв Україні, щоб допомогти протистояти цинічним і безсердечним атакам Росії», – сказав прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни.

Також пізніше сьогодні Мартін та Зеленський підпишуть Дорожню карту партнерства між Україною та Ірландією на період до 2030 року.

Партнерство базується на Угоді про підтримку України та співробітництво між Україною та Ірландією, яка була підписана в Києві 4 вересня 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська сьогодні розпочали візит до Дубліна. Це їхній перший візит до Ірландії.