Ірландія підтримує Україну на шляху до ЄС і має намір сприяти цьому – прем’єр

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін висловив підтримку шляху України до Євросоюзу і заявив про намір «прискорити порядок денний розширення» під час свого головування в Євросоюзі.



За його словами, Ірландія вважає, що однією з найбільших гарантій майбутньої безпеки для України є членство у Євросоюзі.



«Україна є частиною європейської родини. Вона поділяє ті ж цінності. І ми продовжуємо працювати – включно з тим, коли ми будемо головувати (у ЄС) наступного року – щоб просувати переговори щодо членства України в ЄС, настільки сильно, як зможемо», – сказав він на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні.

Мартін додав, що Ірландія пережила «трансформаційний ефект» від членства в ЄС, вважає, що український народ заслуговує відчути таку ж трансформацію.

«Те, що ми хочемо зробити, коли візьмемо на себе головування в Європейському Союзі в другій половині наступного року, – це пришвидшити порядок денний розширення. Це одна з ключових цілей ірландського головування. Подивитися, чи зможемо ми домовитися про розділи. Ми обговорювали це, і ми будемо дуже проактивними в цьому», – додав він.

У процесі вступу до ЄС країни-кандидати проходять переговори за 35 розділами законодавства ЄС, об’єднаними у 6 тематичних кластерів. Вони охоплюють ключові сфери – від верховенства права та державного управління до внутрішнього ринку, енергетики, сільського господарства та зовнішніх відносин.

Для відкриття та закриття кожного з них потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС. Угорщина не погоджується відкривати кластери для України. Її прем’єр Віктор Орбан наполягає, що вступ України до ЄС принесе війну в Європу і загалом невигідний Євросоюзу.







